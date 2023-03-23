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Саутгейт: Ми не перемагали в Італії з 1961 року

Сьогодні 13:10 80 0
Гарет Саутгейт прокоментував відбірний матч Євро-2024 проти Італії
Саутгейт: Ми не перемагали в Італії з 1961 року
#Гарет Саутгейт

Джерело - sportarena.com.

Збірна Англії прагне перемогти Італію у матчі відбору Євро-2024, який відбудеться у Неаполі.

Про це розповів головний тренер англійців Гарет Саутгейт.

"Це матч, який ми маємо виграти. Ми вже обігравали Італію, маємо продовжити це. Ми не перемагали в Італії з 1961 року, треба переписати історію. Ця команда вже побила кілька рекордів. Італія залишається дуже мотивованою та дуже сильною командою, попри те, що вони не вийшли на чемпіонат світу.

Актуально: Кваліфікація Євро-2024: формат, регламент змагань та склад усіх груп

Кейн захоче вкотре показати, що може робити різницю у складі збірної Англії. Розчарування через ЧС уже позаду. Завжди важко порівнювати різні покоління. За голами Гаррі є одним із найкращих нападників в історії. Але він робить набагато більше, ніж просто забиває голи. Кейн – дивовижний гравець, нам дуже пощастило, що він із нами", - відзначив Саутгейт.

Матч Італія - Англія розпочнеться о 21:45.

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