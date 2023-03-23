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Ексзахисник Зорі перейшов у Кремінь

Сьогодні 11:59 125 0
Юрій Дудник виступатиме у Першій лізі
Ексзахисник Зорі перейшов у Кремінь

Джерело - Чемпіон.

Центральний захисник Юрій Дудник перейшов у Кремінь.

Про це повдіомляє пресслужба клубу.

Контракт з гравцем укладено на 2 роки. Виступатиме за Кремінь під 41-м номером.

20-річний футболіст є вихованцем клубу. Виступав за юнацькі та молодіжні команди: Кремінь (2015-2016, 2018-2019), Металург Запоріжжя (2016), Голкіпер Запоріжжя (2017-2018), Зоря Луганськ U-19/ U-21/ УПЛ(2019-2022). Загалом за луганський клуб провів 60 матчів та забив 2 м’ячі.

В сезоні 2022-2023 виступав за чеський Банік Соколов (12 матчів).

Раніше визначився переможець Зимового кубка ПФЛ.

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