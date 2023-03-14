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Визначився переможець Зимового кубка ПФЛ

Сьогодні 17:10 201 0
Лівий Берег оформив перемогу у міжсезонному турнірі
Визначився переможець Зимового кубка ПФЛ
#Лівий берег

Джерело - Чемпіон.

На стадіоні Лівий берег у межах шостого туру команда Віталія Первака перемогли харківський Окко. 

Лівому берегу достатньо було навіть нічиєї, щоб без огляду на матч останнього туру за участю Ниви з Бузової записати собі в актив перемогу у турнірі.

Команда Лівий берег здобула переконливу перемогу з рахунком 4:0.

Зимовий кубок ПФЛ
6 тур, 14 березня

Лівий берег - Окко (Харків) - 4:0

Турнірна таблиця:

М

Команда

М

В

Н

П

М

О

1.

"Лівий берег" Київ

6

6

0

0

12:0

18

2.

"Нива" с. Бузова

 5 4

0

1

13:5

 12

3.

"Дружба" с. Мирівка

5

2

0

3

7:7

6

4.

"Нива" Вінниця

 5

2

0

 3

5:9

6

5.

"Чайка" Київська обл.

 5

2

0

 3

11:6

6

6.

"Окко" м. Харків

5

1

0

4

2:11

3

7.

"Кремінь" Кременчук

 5 1

0

4

4:16

 3
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