Визначився переможець Зимового кубка ПФЛ

Джерело - Чемпіон.
На стадіоні Лівий берег у межах шостого туру команда Віталія Первака перемогли харківський Окко.
Лівому берегу достатньо було навіть нічиєї, щоб без огляду на матч останнього туру за участю Ниви з Бузової записати собі в актив перемогу у турнірі.
Команда Лівий берег здобула переконливу перемогу з рахунком 4:0.
Зимовий кубок ПФЛ
6 тур, 14 березня
Лівий берег - Окко (Харків) - 4:0
Турнірна таблиця:
|
М
|
Команда
|
М
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1.
|
"Лівий берег" Київ
|
6
|
6
|
0
|
0
|
12:0
|
18
|
2.
|
"Нива" с. Бузова
|5
|4
|
0
|
1
|
13:5
|12
|
3.
|
"Дружба" с. Мирівка
|
5
|
2
|
0
|
3
|
7:7
|
6
|
4.
|
"Нива" Вінниця
|5
|
2
|
0
|3
|
5:9
|
6
|
5.
|
"Чайка" Київська обл.
|5
|
2
|
0
|3
|
11:6
|
6
|
6.
|
"Окко" м. Харків
|
5
|
1
|
0
|
4
|
2:11
|
3
|
7.
|
"Кремінь" Кременчук
|5
|1
|
0
|
4
|
4:16
|3