Визначився переможець Зимового кубка ПФЛ

Лівий Берег оформив перемогу у міжсезонному турнірі

Джерело - Чемпіон.

На стадіоні Лівий берег у межах шостого туру команда Віталія Первака перемогли харківський Окко.

Лівому берегу достатньо було навіть нічиєї, щоб без огляду на матч останнього туру за участю Ниви з Бузової записати собі в актив перемогу у турнірі.

Команда Лівий берег здобула переконливу перемогу з рахунком 4:0.

Зимовий кубок ПФЛ

6 тур, 14 березня

Лівий берег - Окко (Харків) - 4:0

Турнірна таблиця: