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Костевич: Луческу на мене не розраховував

Сьогодні 09:25 113 0
Володимир Костевич прокоментував перехід у Варту
Костевич: Луческу на мене не розраховував
#Варта Познань, #Володимир Костевич

Джерело - wartapoznan.pl.

Головний тренер Динамо Мірча Луческу не розраховував на захисника Володимира Костевича.

Про це розповів сам оборонець.

"Я дуже радий, що підписав контракт із Вартою Познань. Я вже так сильно скучив за грою, що не можу дочекатися повернення на поле.

На жаль, головний тренер Динамо Мірча Луческу не надто на мене розраховував. Були й травми, але останнім часом я не відпочивав, багато тренувався та чекав свого шансу.

З першого тренування з Вартою у мене склалося враження, що я вже кілька років у цій команді. Насправді, я відразу потрапив у команду і почував себе тут дуже добре. Співпраця з гравцями та тренерським штабом була відмінною від самого початку.

Я постараюся дати команді багато якості та динаміки на фланзі. Вважаю, після моїх навісів у партнерів по команді буде багато шансів забити. Усі, хто мене знає, знають, що я не втомлюся грати", - розповів Костевич.

Раніше ексзахисник Динамо Костевич перейшов у польську Варту.

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