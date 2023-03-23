Костевич: Луческу на мене не розраховував

Головний тренер Динамо Мірча Луческу не розраховував на захисника Володимира Костевича.

Про це розповів сам оборонець.

"Я дуже радий, що підписав контракт із Вартою Познань. Я вже так сильно скучив за грою, що не можу дочекатися повернення на поле.

На жаль, головний тренер Динамо Мірча Луческу не надто на мене розраховував. Були й травми, але останнім часом я не відпочивав, багато тренувався та чекав свого шансу.

З першого тренування з Вартою у мене склалося враження, що я вже кілька років у цій команді. Насправді, я відразу потрапив у команду і почував себе тут дуже добре. Співпраця з гравцями та тренерським штабом була відмінною від самого початку.

Я постараюся дати команді багато якості та динаміки на фланзі. Вважаю, після моїх навісів у партнерів по команді буде багато шансів забити. Усі, хто мене знає, знають, що я не втомлюся грати", - розповів Костевич.