Ексзахисник Динамо Костевич перейшов у польську Варту

Угода з 30-річним футболістом розрахована до 30 червня

Джерело - офіційний сайт Варти.

Варта Познань підписала українського лівого захисника Володимира Костевича.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Угода з 30-річним футболістом розрахована до 30 червня. В угоді прописана опція продовження контракту ще на рік.

Перехід відбувся на правах вільного агента, оскільки в лютому гравець припинив співпрацю з Динамо.

Українець ще восени 2022 року взяв участь у кількох тренуваннях та товариських матчах Варти, але тільки зараз зміг стати гравцем команди.

Раніше повідомлялося, що орендований у Динамо півзахисник Зорі Володимир Бражко може достроково повернутися у київський клуб.