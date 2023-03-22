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Ексзахисник Динамо Костевич перейшов у польську Варту

Сьогодні 21:03 110 0
Угода з 30-річним футболістом розрахована до 30 червня
Ексзахисник Динамо Костевич перейшов у польську Варту
#Варта Познань, #Володимир Костевич

Джерело - офіційний сайт Варти.

Варта Познань підписала українського лівого захисника Володимира Костевича.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Угода з 30-річним футболістом розрахована до 30 червня. В угоді прописана опція продовження контракту ще на рік.

Перехід відбувся на правах вільного агента, оскільки в лютому гравець припинив співпрацю з Динамо.

Українець ще восени 2022 року взяв участь у кількох тренуваннях та товариських матчах Варти, але тільки зараз зміг стати гравцем команди.

Раніше повідомлялося, що орендований у Динамо півзахисник Зорі Володимир Бражко може достроково повернутися у київський клуб.

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