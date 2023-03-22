Ексзахисник Динамо Костевич перейшов у польську Варту

Джерело - офіційний сайт Варти.
Варта Познань підписала українського лівого захисника Володимира Костевича.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Угода з 30-річним футболістом розрахована до 30 червня. В угоді прописана опція продовження контракту ще на рік.
Перехід відбувся на правах вільного агента, оскільки в лютому гравець припинив співпрацю з Динамо.
Українець ще восени 2022 року взяв участь у кількох тренуваннях та товариських матчах Варти, але тільки зараз зміг стати гравцем команди.
Раніше повідомлялося, що орендований у Динамо півзахисник Зорі Володимир Бражко може достроково повернутися у київський клуб.