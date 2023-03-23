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Пономарьов: Головне завдання – залишитися в УПЛ

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Віталій Пономарьов прокоментував призначення на керівну посаду до основної команди
Пономарьов: Головне завдання – залишитися в УПЛ
#Рух Львів, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - fcrukh.com.

Новий головний тренер футбольного клубу Рух Віталій Пономарьов назвав своє завдання на сезон.

Про це розповів сам фахівець.

"Дуже дякую керівництву клубу за довіру. Звичайно, це відповідальна місія, адже зараз команда перебуває в непростій ситуації, потрібно вирішувати завдання. Тому зрозуміло, що грати в чемпіонаті U-19, де ми йдемо на першому місці, було би спокійніше. Але потрібно постійно професійно зростати. Я цих хлопців, які зараз перебувають в основній команді, добре знаю, я в них упевнений. Думаю, що їм до снаги вирішувати серйозні завдання. Усвідомлюємо, що це молода команда, яка буде помилятися. Та все ж першочергово треба вирішити головне завдання – залишитися в Українській Прем’єр-лізі.

Для мене це новий виклик. Я, звичайно, мріяв про таку пропозицію від керівництва клубу, як і кожен тренер мріє про постійне професійне зростання. Для мене подвійною мотивацією є те, що багато хлопців пройшли через нашу команду U-19, я їх усіх добре знаю, а це практично 80 відсотків усієї команди. Тому хотілося далі з ними працювати. Я вірю в їхні можливості. Переконаний, що цим футболістам є ще куди зростати у професійному плані", - відзначив Пономарьов.

Нагадаємо, Рух звільнив Леоніда Кучука після поразки від Шахтаря (0:2).

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