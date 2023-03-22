Рух призначив нового головного тренера

Керівництво футбольного клубу Рух перед сьогоднішнім тренуванням оголосило про призначення нового головного тренера «жовто-чорних».

Керівництво Руха оголосило про призначення нового головного тренера, яким став колишній тренер команди U-19 Віталій Пономарьов.

Про це повідомляє пресслужба львівського клубу.

До тренерського штабу Віталія Пономарьова ввійшли Іван Шуга, Віталій Романюк, Андрій Радь і Мар'ян Шевчук.

Юніорську команду Руху, яка зараз лідирує у чемпіонаті України U-19, очолить Михайло Дячук-Ставицький. Йому асистуватимуть брати Борис і Григорій Баранці та тренер воротарів Юрій Шевчук.

Нагадаємо, Рух звільнив Леоніда Кучука після поразки від Шахтаря (0:2).