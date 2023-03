Колишній захисник Атлетіко Шиме Врсалько вирішив завершити кар’єру.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

10 січня хорвату виповнився лише 31 рік.

Former Atletico Madrid and Inter player Sime #Vrsaljko has decided to retire from football as player at just the age of 31. #transfers