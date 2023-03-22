Ротань: Найправильніше - не звертати увагу на ті країни, які грають з росією

Ті країни, які погоджуються грати з країною-агресором, підтримують те, що країна-агресор робить в Україні.

Про це заявив виконувач обов’язків головного тренера збірної України Руслан Ротань на пресконференції.

"Хочу сказати, що нелегко нашим воїнам на передовій. А те, що важко добиратися, важко гравцям відновитися - на це вже, мабуть, не потрібно відповідати.

Вважаю, що ми гратимемо з командою з топ-5 світу. Це дуже гарний суперник, тому для нашої країни дуже важливий цей матч. Нам потрібно все відкинути та бути сконцентрованими на грі, на емоціях. Ми повинні дати нашій країні емоції, які в цей непростий час будуть її підіймати.

Що думаю про ті країни, які погодилися грати з країною-агресором? Вважаю, що ті країни, які погоджуються грати з країною-агресором, підтримують те, що країна-агресор робить в Україні. Найправильніше - не звертати увагу на ті країни, які з ними грають, і на цю росію. Якщо ми будемо багато про них розмовляти, то це, скажемо так… вони не заслуговують, щоб про них зараз говорили. Заслуговують ті, які поважають міжнародні норми, людей у першу чергу. От за це потрібно розмовляти. А розмовляти про те, хто грає з росією – ми повинні відкинути та навіть не згадувати за них.

Запитання щодо 1000 квитків, які були надані українським біженцям. Що думаю про цей крок? Це дуже правильний крок. Крок, який поєднує наші держави. Це ваше ставлення до нашої держави. Ми хочемо подякувати вам за підтримку, за те, що ви з нами. Повірте, зараз немає ріднішої країни, ніж Велика Британія. Величезна подяка, що ви на всіх рівнях підтримуєте український народ, український футбол", - зазначив Ротань.