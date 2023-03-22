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Конте може стати очолити Рому замість Моурінью

Сьогодні 16:15 124 0
Італієць хоче повернутися в Серію А
Конте може стати очолити Рому замість Моурінью
Фото: Getty Images
#Моурінью, #Рома, #Тоттенгем, #Антоніо Конте

Джерело - Roma Press.

Наступним новим головним тренером Роми може стати Антоніо Конте, який близький до звільнення з Тоттенгема.

Про це повідомляє RomaPress.

Італійський фахівець знаходиться у списку кандидатів на випадок, якщо команду після цього сезону покине Жозе Моурінью. Майбутнє португальця досі залишається невизначеним.

Відзначається, що пріоритетом Конте є саме повернення у Серію А. У Ромі Антоніо доведеться піти на зниження зарплати, адже римляни не будуть готові платити 17 мільйонів євро на рік.

Нагадаємо, ПСЖ розглядає варіант із запрошенням Жозе Моурінью.

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