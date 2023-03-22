Конте може стати очолити Рому замість Моурінью

Італієць хоче повернутися в Серію А

Джерело - Roma Press.

Наступним новим головним тренером Роми може стати Антоніо Конте, який близький до звільнення з Тоттенгема.

Про це повідомляє RomaPress.

Італійський фахівець знаходиться у списку кандидатів на випадок, якщо команду після цього сезону покине Жозе Моурінью. Майбутнє португальця досі залишається невизначеним.

Відзначається, що пріоритетом Конте є саме повернення у Серію А. У Ромі Антоніо доведеться піти на зниження зарплати, адже римляни не будуть готові платити 17 мільйонів євро на рік.

Нагадаємо, ПСЖ розглядає варіант із запрошенням Жозе Моурінью.