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Ротань: Інтелект Зінченка - це головний прогрес нашої команди

Сьогодні 16:30 122 0
Тренер - про рівень гри Зінченка
Ротань: Інтелект Зінченка - це головний прогрес нашої команди
#Ілля Забарний, #Олександр Зінченко, #Віталій Миколенко, #Андрій Ярмоленко, #Руслан Ротань

Джерело - Чемпіон.

Олександр Зінченко, Андрій Ярмоленко, Ілля Забарний, Віталій Миколенко є професійними та емоційними людьми, які є прикладом для усіх людей, усіх спортсменів, які на них дивляться.

Про це заявив виконувач обов’язків головного тренера збірної України Руслан Ротань на пресконференції.

"Зінченко, Ярмоленко, Забарний, Миколенко є професійними та емоційними людьми. Вони дуже підтримують країну в усіх напрямках. Вони дуже вмотивовані. Вони є лідерами для нашої збірної, для молодих хлопців. Вони - приклад для усіх людей, усіх спортсменів, які на них дивляться.

Вважаю, що таких гравців повинно бути ще більше. Буду задоволений, якщо наші футболісти у майбутньому ще поповнять клуби АПЛ. Для збірної це буде дуже добре, я б цього хотів.

Вважаю, що інтелект Зінченка - це головний прогрес і нашої команди, і футболу. Футбол кращий, коли є гравці з інтелектом рівня Зінченка. Це фантастика, якщо чесно. Мені завжди подобалися такі футболісти.

Якщо таких буде більше, то футбол буде кращим та різноманітним. Для глядачів він стає дивовижним", - зазначив Ротань.

Нагадаємо, що збірна України розпочне кваліфікацію до чемпіонату Європи 2024 матчем проти збірної Англії. Матч відбудеться у неділю, 26 березня. Початок матчу о 19:00 за київським часом. Зустріч відбудеться на стадіоні Вемблі у Лондоні. Дивитися пряму трансляцію матчу можна онлайн на офіційному мовнику кваліфікації в Україні медіасервісі Megogo.

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