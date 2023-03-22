Тренер - про рівень гри Зінченка

Джерело - Чемпіон.

Олександр Зінченко, Андрій Ярмоленко, Ілля Забарний, Віталій Миколенко є професійними та емоційними людьми, які є прикладом для усіх людей, усіх спортсменів, які на них дивляться.

Про це заявив виконувач обов’язків головного тренера збірної України Руслан Ротань на пресконференції.

"Зінченко, Ярмоленко, Забарний, Миколенко є професійними та емоційними людьми. Вони дуже підтримують країну в усіх напрямках. Вони дуже вмотивовані. Вони є лідерами для нашої збірної, для молодих хлопців. Вони - приклад для усіх людей, усіх спортсменів, які на них дивляться. Вважаю, що таких гравців повинно бути ще більше. Буду задоволений, якщо наші футболісти у майбутньому ще поповнять клуби АПЛ. Для збірної це буде дуже добре, я б цього хотів. Вважаю, що інтелект Зінченка - це головний прогрес і нашої команди, і футболу. Футбол кращий, коли є гравці з інтелектом рівня Зінченка. Це фантастика, якщо чесно. Мені завжди подобалися такі футболісти. Якщо таких буде більше, то футбол буде кращим та різноманітним. Для глядачів він стає дивовижним", - зазначив Ротань.

Нагадаємо, що збірна України розпочне кваліфікацію до чемпіонату Європи 2024 матчем проти збірної Англії. Матч відбудеться у неділю, 26 березня. Початок матчу о 19:00 за київським часом. Зустріч відбудеться на стадіоні Вемблі у Лондоні. Дивитися пряму трансляцію матчу можна онлайн на офіційному мовнику кваліфікації в Україні медіасервісі Megogo.