Головне
Ротань: Мудрик може зіграти в нападі, не виключаємо цього
Сьогодні 15:31 195
Синдром Коноплі: Ярмоленко, Зінченко та ще 2 гравці, які б теж могли пошукати причини не грати за збірну України
Сьогодні 18:00 64
Англія - Україна: онлайн-трансляція
Сьогодні 17:08 1599
Промоутер Усика пояснив зрив бою з Ф’юрі
Сьогодні 15:55 320
Стала відома причина зриву бою Усик - Ф’юрі
Сьогодні 15:24 1016
Рух призначив нового головного тренера
Сьогодні 15:08 369
Роман не складається: що має змінитися в кар'єрі Яремчука, щоб збірна України не втратила провідного форварда
Сьогодні 11:24 1863
Британський журналіст: У матчі Англія – Україна вболіватиму за українців
Сьогодні 11:14 2221
Усик закрив тренувальний табір для підготовки до бою з Ф’юрі
Сьогодні 10:39 1902
Бій Усика з Ф’юрі не відбудеться
Сьогодні 09:14 8382 2
Прямі трансляції

Ротань - про матч з Англією: Буде великий бій на полі

Сьогодні 16:02 120 0
Тренер розповів про свої очікування від матчі з Англією
Ротань - про матч з Англією: Буде великий бій на полі
#Руслан Ротань

Джерело - Чемпіон.

У матчі кваліфікації на Євро-2024 з Англією гравці збірної України мають дати емоції, яких нашому народу зараз не вистачає.

Про це заявив виконувач обов’язків головного тренера збірної України Руслан Ротань на пресконференції.

"Вважаю, що цей матч на Вемблі - це матч країни, а не тільки гравців та тренерів. Хочу подякувати народу Великої Британії, що підтримують у війні, яку наша країна веде зараз. Назвемо це ворогом, тому що по-іншому, мабуть, не називається. Для нас важлива підтримка. Ми вам вдячні.

Це матч за наших бійців та воїнів, які стоять. Прекрасно розуміємо, що те, що відбувається в Україні - це дуже страшно. Хлопці повинні перш за все бути вмотивованими, ми повинні порадувати їх грою та результатом, дати надію країні. Дати емоції, яких нашому народу зараз не вистачає.

Чи розраховую на підтримку тих українців, які зараз у Лондоні? Так, розраховуємо на патріотичних людей, які підтримують нас. Для нас кожна підтримка важлива. Матч на Вемблі буде у дружній атмосфері, але буде великий бій на полі. Від цього виграє і футбол, і люди, які прийдуть підтримати нас українців як націю", - зазначив Ротань.

Нагадаємо, що збірна України розпочне кваліфікацію до чемпіонату Європи 2024 матчем проти збірної Англії. Матч відбудеться у неділю, 26 березня. Початок матчу о 19:00 за київським часом. Зустріч відбудеться на стадіоні Вемблі у Лондоні. Дивитися пряму трансляцію матчу можна онлайн на офіційному мовнику кваліфікації в Україні медіасервісі Megogo.

Коментарі ()
Популярне зараз
Катерина Усик: З нашого будинку росіяни вкрали бойлер Катерина Усик: З нашого будинку росіяни вкрали бойлер 3572 3
Бій Усика з Ф’юрі не відбудеться Бій Усика з Ф’юрі не відбудеться 8382 2
Англія – Україна: усе про матч кваліфікації Євро-2024 Англія – Україна: усе про матч кваліфікації Євро-2024 3665
Британський журналіст: У матчі Англія – Україна вболіватиму за українців Британський журналіст: У матчі Англія – Україна вболіватиму за українців 2221
Роман не складається: що має змінитися в кар'єрі Яремчука, щоб збірна України не втратила провідного форварда Роман не складається: що має змінитися в кар'єрі Яремчука, щоб збірна України не втратила провідного форварда 1863
Усик закрив тренувальний табір для підготовки до бою з Ф’юрі Усик закрив тренувальний табір для підготовки до бою з Ф’юрі 1902
Рекомендуємо
У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів 1034
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 19933
Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні 11679
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 271386
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 28087
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 107789