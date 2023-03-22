Ротань - про матч з Англією: Буде великий бій на полі

Тренер розповів про свої очікування від матчі з Англією

Джерело - Чемпіон.

У матчі кваліфікації на Євро-2024 з Англією гравці збірної України мають дати емоції, яких нашому народу зараз не вистачає.

Про це заявив виконувач обов’язків головного тренера збірної України Руслан Ротань на пресконференції.

"Вважаю, що цей матч на Вемблі - це матч країни, а не тільки гравців та тренерів. Хочу подякувати народу Великої Британії, що підтримують у війні, яку наша країна веде зараз. Назвемо це ворогом, тому що по-іншому, мабуть, не називається. Для нас важлива підтримка. Ми вам вдячні. Це матч за наших бійців та воїнів, які стоять. Прекрасно розуміємо, що те, що відбувається в Україні - це дуже страшно. Хлопці повинні перш за все бути вмотивованими, ми повинні порадувати їх грою та результатом, дати надію країні. Дати емоції, яких нашому народу зараз не вистачає. Чи розраховую на підтримку тих українців, які зараз у Лондоні? Так, розраховуємо на патріотичних людей, які підтримують нас. Для нас кожна підтримка важлива. Матч на Вемблі буде у дружній атмосфері, але буде великий бій на полі. Від цього виграє і футбол, і люди, які прийдуть підтримати нас українців як націю", - зазначив Ротань.

Нагадаємо, що збірна України розпочне кваліфікацію до чемпіонату Європи 2024 матчем проти збірної Англії. Матч відбудеться у неділю, 26 березня. Початок матчу о 19:00 за київським часом. Зустріч відбудеться на стадіоні Вемблі у Лондоні. Дивитися пряму трансляцію матчу можна онлайн на офіційному мовнику кваліфікації в Україні медіасервісі Megogo.