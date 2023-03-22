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Ротань: Мудрик вмотивований, дуже хоче зіграти на Вемблі

Сьогодні 15:43 34 0
Фахівець - про налаштування Мудрика на гру з Англією
Ротань: Мудрик вмотивований, дуже хоче зіграти на Вемблі
#Михайло Мудрик, #Руслан Ротань

Джерело - Чемпіон.

Через декілька місяців вінгер Челсі Михайло Мудрик буде в АПЛ на ключових ролях.

Про це заявив виконувач обов’язків головного тренера збірної України Руслан Ротань на пресконференції.

"Я хочу сказати, що Михайло [Мудрик - прим.] це талант. Весь потенціал, який він повинен показати, ще попереду. Впевнений, що через декілька місяців він буде в АПЛ на ключових ролях. Зараз він вмотивований, дуже хоче зіграти на Вемблі.

Такими діамантами повинні дорожити, довіряти їм. Вони також повинні відчувати, що вони важливі вже не для молодіжної збірної, а для національної. Також для "Челсі". Це мотивація, яка повинна дати йому впевненість", - зазначив Ротань.

Нагадаємо, що збірна України розпочне кваліфікацію до чемпіонату Європи 2024 матчем проти збірної Англії. Матч відбудеться у неділю, 26 березня. Початок матчу о 19:00 за київським часом. Зустріч відбудеться на стадіоні Вемблі у Лондоні. Дивитися пряму трансляцію матчу можна онлайн на офіційному мовнику кваліфікації в Україні медіасервісі Megogo.

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