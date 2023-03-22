Ротань: Мудрик вмотивований, дуже хоче зіграти на Вемблі

Через декілька місяців вінгер Челсі Михайло Мудрик буде в АПЛ на ключових ролях.

Про це заявив виконувач обов’язків головного тренера збірної України Руслан Ротань на пресконференції.

"Я хочу сказати, що Михайло [Мудрик - прим.] це талант. Весь потенціал, який він повинен показати, ще попереду. Впевнений, що через декілька місяців він буде в АПЛ на ключових ролях. Зараз він вмотивований, дуже хоче зіграти на Вемблі.

Такими діамантами повинні дорожити, довіряти їм. Вони також повинні відчувати, що вони важливі вже не для молодіжної збірної, а для національної. Також для "Челсі". Це мотивація, яка повинна дати йому впевненість", - зазначив Ротань.