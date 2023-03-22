Ротань: Мудрик може зіграти в нападі, не виключаємо цього

Перед матчем з Англією у гравців збірної України Сергія Сидорчука та Віктора Циганкова є невелика простуда.

Про це заявив виконувач обов’язків головного тренера збірної України Руслан Ротань на пресконференції.

"Чи розглядаю варіант з Мудриком у ролі центрального нападника проти Англії? Думаю, що це питання, мабуть, більше до матчу. У нас завтра товариська зустріч з Брентфордом, де потрібно буде подивитись на ключові зв’язки, на стан гравців, на їхнє розуміння гри. І потім зробити якісь висновки та готуватися до гри з Англією.

Можу сказати, що все може бути. Михайло може там зіграти, у нього є якості центрфорварда.

Що стосується здоров’я наших гравців, то Забарний травмований та не готовий до матчу. Поспілкувалися з лікарями команди Іллі й прийшли до висновку, що його не можна використовувати у цій грі. Що стосується Ярмоленка, то у нього є пошкодження, він не тренується в основній групі. Але все можливо, до матчу ще є час. Можливо, Андрій буде готовий.

Є невелика простуда у Сидорчука та Циганкова. Думаю, що один день - і все буде добре. Наразі це такі у нас сьогодні проблеми.

Щодо Коноплі, то він після матчу з Феєноордом зателефонував та сказав, що у нього є проблема, що не може працювати на усі 100%. Ми з ним поспілкувалися, я дав йому час порадитися з лікарями та прийняти рішення. Сказав, що прийму будь-яке його рішення. Він передзвонив і сказав, що хоче під час паузи відновитися до матчів за Шахтар. Тому ніяких проблем, ми довикликали Мірошниченка", - зазначив Ротань.