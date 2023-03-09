Джерело - La Gazzetta dello Sport.
Нападник Інтера Едін Джеко досі не підписав нову угоду з клубом.
Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.
Чинний контракт спливає влітку, футболіст хоче підписати новий терміном на 2 роки. Клуб пропонує Джеко угоду на 1 рік.
Якщо Інтер не зможе продовжити співпрацю з боснійцем, він спробує підписати форварда Вест Гема Джанлуку Скамакку.
Міланський клуб намагався його запросити ще минулого літа, але тоді нерадзуррі вважали, що Сассуоло просить занадто багато за гравця.
Нагадаємо, Інтер зацікавлений у запрошенні Тухеля в кінці сезону.