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Інтер може підписати нападника Вест Гема Скамакку на заміну Джеко

Сьогодні 14:01 213 0
Чинний контракт боснійця спливає влітку
Інтер може підписати нападника Вест Гема Скамакку на заміну Джеко
#Вест Гем, #Інтер, #Скамакка, #Едін Джеко

Джерело - La Gazzetta dello Sport.

Нападник Інтера Едін Джеко досі не підписав нову угоду з клубом.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Чинний контракт спливає влітку, футболіст хоче підписати новий терміном на 2 роки. Клуб пропонує Джеко угоду на 1 рік.

Якщо Інтер не зможе продовжити співпрацю з боснійцем, він спробує підписати форварда Вест Гема Джанлуку Скамакку. 

Міланський клуб намагався його запросити ще минулого літа, але тоді нерадзуррі вважали, що Сассуоло просить занадто багато за гравця.

Нагадаємо, Інтер зацікавлений у запрошенні Тухеля в кінці сезону.

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