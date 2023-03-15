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Ібрагімович отримав виклик збірної Швеції на матчі відбору Євро-2024

Сьогодні 17:27 178 0
Ібрагімович може знову зіграти за збірну Швеції
Ібрагімович отримав виклик збірної Швеції на матчі відбору Євро-2024
Фото - gettyimages
#Златан Ібрагімович

Джерело - Чемпіон.

Шведська футбольна спілка оприлюднила заявку збірної на матчі відбору до Євро-2024.

Серед інших місце в заявці знайшлося 41-річному нападнику Мілана Златану Ібрагімовичу.

Форвард  не грав за шведську збірну з березня 2022. Тоді він провів 11 хвилин у матчі відбору ЧС-2022 проти Польщі (0:2).

У березні Швеція має зіграти з Бельгією та Азербайджаном.

Нагадаємо, на рахунку Ібрагімовича 121 матч та 62 голи у складі збірної Швеції.

Раніше Ібрагімович вперше за 9 місяців зіграв за Мілан.

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