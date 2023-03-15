Ібрагімович отримав виклик збірної Швеції на матчі відбору Євро-2024

Джерело - Чемпіон.
Шведська футбольна спілка оприлюднила заявку збірної на матчі відбору до Євро-2024.
Серед інших місце в заявці знайшлося 41-річному нападнику Мілана Златану Ібрагімовичу.
Форвард не грав за шведську збірну з березня 2022. Тоді він провів 11 хвилин у матчі відбору ЧС-2022 проти Польщі (0:2).
У березні Швеція має зіграти з Бельгією та Азербайджаном.
Нагадаємо, на рахунку Ібрагімовича 121 матч та 62 голи у складі збірної Швеції.
Раніше Ібрагімович вперше за 9 місяців зіграв за Мілан.