Ібрагімович отримав виклик збірної Швеції на матчі відбору Євро-2024

Ібрагімович може знову зіграти за збірну Швеції

Джерело - Чемпіон.

Шведська футбольна спілка оприлюднила заявку збірної на матчі відбору до Євро-2024.

Серед інших місце в заявці знайшлося 41-річному нападнику Мілана Златану Ібрагімовичу.

Форвард не грав за шведську збірну з березня 2022. Тоді він провів 11 хвилин у матчі відбору ЧС-2022 проти Польщі (0:2).

У березні Швеція має зіграти з Бельгією та Азербайджаном.

Нагадаємо, на рахунку Ібрагімовича 121 матч та 62 голи у складі збірної Швеції.

Раніше Ібрагімович вперше за 9 місяців зіграв за Мілан.