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Дешам пояснив призначення Мбаппе капітаном збірної Франції

Сьогодні 14:13 122 0
Дідьє Дешам прокоментував рішення дати капітанську пов'язку Кіліану Мбаппе, а не Антуану Грізманну.
Дешам пояснив призначення Мбаппе капітаном збірної Франції
Фото - gettyimages
#Кіліан Мбаппе, #Антуан Грізманн, #Дідьє Дешам

Джерело - football24.ua.

Форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе відповідає всім вимогам, аби бути новим капітаном збірної Франції.

Про це розповів головний тренер французів Дідьє Дешам.

"Кіліан Мбаппе – новий капітан збірної Франції. Антуан Грізманн – віцекапітан. Кіліан відповідає всім вимогам, щоб нести цю відповідальність. Він є ключовим гравцем як на полі, так і всередині команди.

Мбаппе поставив усі галочки, щоб у якийсь момент стати ним. Цілком природно і логічно, що Кіліан став капітаном, особливо з точки зору того, що він цього також хоче. У нього вже був такий досвід. Питання не в тому, чи не надто велика відповідальність, а в тому, чи є у вас достатньо широкі плечі, щоб взятися за це, але ми з ним не хвилюємося щодо цього.

Він дуже добре знав, що мав можливість бути капітаном. Я говорив з ним, але, попри все це, віддати пов'язку Кіліану – не означає відібрати її в Антуана. У Грізманна ще є щось додаткове, він завжди був дуже важливим гравцем, я завжди довіряв йому в набагато складніші для нього періоди. Антуан з тим, що він робить на полі, є ключовою опорою в сенсі того, що він двигун нашої команди. Він був ним і залишиться надалі", – розповів Дешам.

Нагадаємо, Грізманн може завершити кар'єру у збірній Франції.

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