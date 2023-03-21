Головне
Катерина Усик: З нашого будинку росіяни вкрали бойлер
Вчора 12:58 2285 3
Коноплянка в збірній України – зайвий: 5 гравців, які насправді заслужили поїхати на матч з Англією
Сьогодні 12:27 9416 3
Британський журналіст: У матчі Англія – Україна вболіватиму за українців
Сьогодні 11:34 1471
Харлан: Дуже багато країн проти повернення росіян
Вчора 22:18 311
Президент НОК Німеччини: Ми виступаємо за виключення росіян та білорусів
Вчора 18:56 388
Англія - Україна: онлайн-трансляція
Вчора 18:41 1215
Конфлікти з Гагаріним, Селезньовим і не лише: як скандалить Ігор Йовичевич
Вчора 18:25 1804
Шахтар обійшов Динамо за кількістю голів в чемпіонатах України
Вчора 16:59 457
Рейтинг ATP: Сачко та Марченко значно покращили свої позиції
Вчора 13:22 46142
Стало відомо, де футбол - найпопулярніший у світі
Вчора 11:54 2109 2
Прямі трансляції

Грізманн може завершити кар'єру у збірній Франції

Сьогодні 12:56 114 0
Грізманн може завершити міжнародну кар'єру
Грізманн може завершити кар'єру у збірній Франції
#Атлетіко Мадрид, #Антуан Грізманн

Джерело - isport.ua.

Нападник Атлетіко Антуан Грізманн може завершити кар'єру у збірній Франції.

Про це повідомляє Onze Mondial.

32-річний нападник незадоволений рішенням Дешама призначити менш досвідченого Кіліана Мбаппе капітаном збірної Франції.

Крім того, збірну вже покинули Уго Льоріс і Рафаель Варан, з якими Антуан був близький. Також незрозуміло, чи повернеться до збірної Поль Погба.

Усе це змушує форварда Атлетіко задуматися, чи хоче він продовжувати міжнародну кар'єру.

Є велика ймовірність, що березневий збір стане останнім для Антуана Грізманна в збірній Франції.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед влітку хотів підписати Грізманна.

Коментарі ()
Популярне зараз
Сербська леді: хто з українських футболістів може танцювати на вулицях Белграда Сербська леді: хто з українських футболістів може танцювати на вулицях Белграда 2460
Львів звільнив головного тренера Львів звільнив головного тренера 2860 1
Раптово помер президент Української федерації фігурного катання Раптово помер президент Української федерації фігурного катання 7842
Коноплянка в збірній України – зайвий: 5 гравців, які насправді заслужили поїхати на матч з Англією Коноплянка в збірній України – зайвий: 5 гравців, які насправді заслужили поїхати на матч з Англією 9416 3
Рейтинг ATP: Сачко та Марченко значно покращили свої позиції Рейтинг ATP: Сачко та Марченко значно покращили свої позиції 46142
Поворознюк віддав на ЗСУ машину сина, якого зупинили п’яним Поворознюк віддав на ЗСУ машину сина, якого зупинили п’яним 15549 1
Рекомендуємо
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 14967 1
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 24668 3
Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу 34474
Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор 3405
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 23078
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 19912