Грізманн може завершити міжнародну кар'єру

Нападник Атлетіко Антуан Грізманн може завершити кар'єру у збірній Франції.

Про це повідомляє Onze Mondial.

32-річний нападник незадоволений рішенням Дешама призначити менш досвідченого Кіліана Мбаппе капітаном збірної Франції.

Крім того, збірну вже покинули Уго Льоріс і Рафаель Варан, з якими Антуан був близький. Також незрозуміло, чи повернеться до збірної Поль Погба.

Усе це змушує форварда Атлетіко задуматися, чи хоче він продовжувати міжнародну кар'єру.

Є велика ймовірність, що березневий збір стане останнім для Антуана Грізманна в збірній Франції.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед влітку хотів підписати Грізманна.