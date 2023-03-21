Джерело - isport.ua.
Нападник Атлетіко Антуан Грізманн може завершити кар'єру у збірній Франції.
Про це повідомляє Onze Mondial.
32-річний нападник незадоволений рішенням Дешама призначити менш досвідченого Кіліана Мбаппе капітаном збірної Франції.
Крім того, збірну вже покинули Уго Льоріс і Рафаель Варан, з якими Антуан був близький. Також незрозуміло, чи повернеться до збірної Поль Погба.
Усе це змушує форварда Атлетіко задуматися, чи хоче він продовжувати міжнародну кар'єру.
Є велика ймовірність, що березневий збір стане останнім для Антуана Грізманна в збірній Франції.
Нагадаємо, Манчестер Юнайтед влітку хотів підписати Грізманна.