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Челсі влітку хоче підписати голкіпера

Сьогодні 10:55 251 0
Рая та Санчес можуть перейти у Челсі
Челсі влітку хоче підписати голкіпера
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Аррісабалага, #Футбольні трансфери, #Челсі

Джерело - tribuna.com.

Челсі влітку планує влітку підсилити позицію голкіпера.

Про це повідомляє The Times.

Едуар Менді може покинути команду, а Кепа Аррісабалага викликає сумніви щодо своєї гри.

Основними кандидатами є Давід Рая з Брентфорда та Роберт Санчес з Брайтона, з яким раніше працював головний тренер Грем Поттер.

27-річний Рая наприкінці сезону, ймовірно, отримає статус вільного агента. Контракт 25-річного Санчеса – до літа 2025-го.

Нагадаємо, власник Челсі Тодд Боелі має намір збудувати для клубу новий стадіон.

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