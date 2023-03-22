Челсі влітку хоче підписати голкіпера

Джерело - tribuna.com.
Челсі влітку планує влітку підсилити позицію голкіпера.
Про це повідомляє The Times.
Едуар Менді може покинути команду, а Кепа Аррісабалага викликає сумніви щодо своєї гри.
Основними кандидатами є Давід Рая з Брентфорда та Роберт Санчес з Брайтона, з яким раніше працював головний тренер Грем Поттер.
27-річний Рая наприкінці сезону, ймовірно, отримає статус вільного агента. Контракт 25-річного Санчеса – до літа 2025-го.
Нагадаємо, власник Челсі Тодд Боелі має намір збудувати для клубу новий стадіон.