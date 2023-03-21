ПСЖ готовий боротись за Осімгена

У нападника з'явився черговий варіант продовження кар'єри

Парі Сен-Жермен розглядає різноманітні варіанти посилення атакувальної ланки в найближче літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє видання Foot Mercato.

Чинний чемпіон Франції готовий посперечатись за гравця з Манчестер Юнайтед та Челсі.

У поточному сезоні Осімген зіграв 26 матчів, забивши 21 гол і зробивши три результативні передачі.

Контракт футболіста з Наполі діє до літа 2025 року. Стверджується, що італійський клуб може попросити за гравця 150 мільйонів євро.

Раніше нападник Наполі Віктор Осімген прокоментував чутки щодо можливого переходу в інший клуб.

Нагадаємо власники ПСЖ хочуть зберегти Мессі за будь-яку ціну.