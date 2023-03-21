Севілья оголосила про призначення нового тренера

Джерело - ФК Севілья.
Іспанський фахівець Хосе Луїс Менділібар став новим головним тренером Севільї.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Він підписав контракт до кінця сезону.
62-річний Менділібар протягом більшої частини кар’єри тренував клуби з нижчих дивізіонів Іспанії. У Ла Лізі він очолював Атлетік, Вальядолід, Осасуну, Леванте та Ейбар.
Останнім клубом був Алавес, який очолював з грудня 2021 року по квітень 2022 року.
Раніше Севілья звільнила Хорхе Сампаполі. Після 26 турів андалусійці перебувають на 14-му місці в чемпіонаті, відрив від зони вильоту - 2 очки. Севілья вийшла у чвертьфінал Ліги Європи, де зіграє проти Манчестер Юнайтед.