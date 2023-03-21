Головне
Під час бою утилізували 10 кадирівців. Екс-спортивний коментатор героїчно боронить українську землю
Сьогодні 16:22 562
НОК України: Якщо виконком МОК допустить росіян та білорусів - усі члени повинні взяти персональну відповідальність за всі наслідки рішення
Сьогодні 20:24 145
Забарний залишив розташування збірної України
Сьогодні 19:39 295
Катерина Усик: З нашого будинку росіяни вкрали бойлер
Сьогодні 19:10 2840 3
Костюк впевнено переграла італійку на турнірі у Маямі
Сьогодні 18:40 310
Роман не складається: що має змінитися в кар'єрі Яремчука, щоб збірна України не втратила провідного форварда
Сьогодні 18:27 392
Львів підтвердив звільнення Дулуба
Сьогодні 15:10 306
Бах залишиться в історії функціонером, який підтримав терористів
Сьогодні 15:00 5018
Костюк зіграє проти Коччаретто в першому колі Miami Open
Сьогодні 14:00 365
Від патріота до зрадника — один крок. Петраков у збірній Вірменії: 4 версії того, що сталося
Сьогодні 14:00 3000 3
Прямі трансляції

Севілья оголосила про призначення нового тренера

Сьогодні 20:09 164 0
Новий коуч підписав контракт до кінця сезону
Севілья оголосила про призначення нового тренера
#Севілья

Джерело - ФК Севілья.

Іспанський фахівець Хосе Луїс Менділібар став новим головним тренером Севільї.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Він підписав контракт до кінця сезону.

62-річний Менділібар протягом більшої частини кар’єри тренував клуби з нижчих дивізіонів Іспанії. У Ла Лізі він очолював Атлетік, Вальядолід, Осасуну, Леванте та Ейбар.

Останнім клубом був Алавес, який очолював з грудня 2021 року по квітень 2022 року.

Раніше Севілья звільнила Хорхе Сампаполі. Після 26 турів андалусійці перебувають на 14-му місці в чемпіонаті, відрив від зони вильоту - 2 очки. Севілья вийшла у чвертьфінал Ліги Європи, де зіграє проти Манчестер Юнайтед.

Коментарі ()
Популярне зараз
Сербська леді: хто з українських футболістів може танцювати на вулицях Белграда Сербська леді: хто з українських футболістів може танцювати на вулицях Белграда 2847
Коноплянка в збірній України – зайвий: 5 гравців, які насправді заслужили поїхати на матч з Англією Коноплянка в збірній України – зайвий: 5 гравців, які насправді заслужили поїхати на матч з Англією 12543 4
Від патріота до зрадника — один крок. Петраков у збірній Вірменії: 4 версії того, що сталося Від патріота до зрадника — один крок. Петраков у збірній Вірменії: 4 версії того, що сталося 3000 3
Бах залишиться в історії функціонером, який підтримав терористів Бах залишиться в історії функціонером, який підтримав терористів 5018
Катерина Усик: З нашого будинку росіяни вкрали бойлер Катерина Усик: З нашого будинку росіяни вкрали бойлер 2840 3
Поворознюк віддав на ЗСУ машину сина, якого зупинили п’яним Поворознюк віддав на ЗСУ машину сина, якого зупинили п’яним 40984 10
Рекомендуємо
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 73118 1
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 24650
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 5896 2
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 29164
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни 8894
Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал 3576