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Севілья розірвала контракт із Сампаолі

Сьогодні 13:13 172 0
У Севільї змінився тренер
Севілья розірвала контракт із Сампаолі
#Сампаолі, #Севілья

Джерело - sevillafc.es.

Севілья оголосила про звільнення головного тренера Хорхе Сампаолі.

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.

Сампаолі очолив Севілью у жовтні. Під його керівництвом команда йшла на 14-му місці в Прімері, перебуваючи за два очки від зони вильоту. Також Нервіонці вийшли до чвертьфіналу Ліги Європи, де зіграють з Манчестер Юнайтед.

Новим наставником Севільї стане Хосе Луїс Менділібар, який раніше працював із Атлетіком Більбао, Басконією, Ауррерою, Лансаротом, Ейбаром, Реалом Вальядолід, Осасуною, Леванте та Алавесом.

Нагадаємо, у 26 турі іспанської Ла-Ліги Хетафе обіграв Севілью.

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