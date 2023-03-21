Севілья розірвала контракт із Сампаолі

У Севільї змінився тренер

Севілья оголосила про звільнення головного тренера Хорхе Сампаолі.

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.

Сампаолі очолив Севілью у жовтні. Під його керівництвом команда йшла на 14-му місці в Прімері, перебуваючи за два очки від зони вильоту. Також Нервіонці вийшли до чвертьфіналу Ліги Європи, де зіграють з Манчестер Юнайтед.

Новим наставником Севільї стане Хосе Луїс Менділібар, який раніше працював із Атлетіком Більбао, Басконією, Ауррерою, Лансаротом, Ейбаром, Реалом Вальядолід, Осасуною, Леванте та Алавесом.

Нагадаємо, у 26 турі іспанської Ла-Ліги Хетафе обіграв Севілью.