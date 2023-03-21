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Адебайор оголосив про завершення кар'єри

Сьогодні 12:15 137 0
Нападник низки європейських топ-клубів Еммануель Адебайор попрощався з футболом.
Адебайор оголосив про завершення кар'єри
#Адебайор

Джерело - Чемпіон.

Колишній форвард Арсенала, Тоттенгема, Реала та Манчестер Сіті Еммануель Адебайор вирішив завершити професійну кар'єру.

Про це розповів сам нападник.

"З усіма злетами й падіннями моя кар'єра професійного спортсмена була неймовірною подорожжю. Дякую моїм фанатам за те, що були поруч на кожному кроці.

Я дуже вдячний за все, і я натхнений тим, що має статися", - розповів Адебайор.

Останнім клубом форварда був Семмасі з чемпіонату Того. Він найбільш відомий за виступами за Арсенал, Манчестер Сіті, Тоттенгем, Крістал Пелес, мадридський Реал. 

Раніше Адебайор зізнався у любові до Путіна.

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