Нападник низки європейських топ-клубів Еммануель Адебайор попрощався з футболом.

Джерело - Чемпіон.

Колишній форвард Арсенала, Тоттенгема, Реала та Манчестер Сіті Еммануель Адебайор вирішив завершити професійну кар'єру.

Про це розповів сам нападник.

"З усіма злетами й падіннями моя кар'єра професійного спортсмена була неймовірною подорожжю. Дякую моїм фанатам за те, що були поруч на кожному кроці. Я дуже вдячний за все, і я натхнений тим, що має статися", - розповів Адебайор.

Останнім клубом форварда був Семмасі з чемпіонату Того. Він найбільш відомий за виступами за Арсенал, Манчестер Сіті, Тоттенгем, Крістал Пелес, мадридський Реал.

Раніше Адебайор зізнався у любові до Путіна.