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Адебайор: Люблю путіна як людину

Сьогодні 20:57 387 0
Колишній форвард Арсенала, Ман Сіті і Тоттенгема висловився про "бункерного карлика"
Адебайор: Люблю путіна як людину
#Адебайор, #Чемпіонат Англії, АПЛ, #Арсенал (Лондон), #Манчестер Сіті, #Тоттенгем

Джерело - Sport24.

Колишній форвард Арсеналу, Тоттенгема та Манчестер Сіті Еммануель Адебайор поділився думкою про президента росії володимира путіна.

Про це він розповів порталу Sport24.

"Я люблю Путіна як людину. Очевидно, він є особистістю з характером. Якщо він каже "ні", значить, ні. Якщо так, то так. Найбільше мені подобається подобається високий рівень дисципліни. Коли він щось каже, потім обов'язково це виконує", - сказав Адебайор.

Нагадаємо, легенда Формули-1 заявив, що готовий прийняти кулю за Путіна.

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