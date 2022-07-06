Колишній форвард Арсеналу, Тоттенгема та Манчестер Сіті Еммануель Адебайор поділився думкою про президента росії володимира путіна.

Про це він розповів порталу Sport24.

"Я люблю Путіна як людину. Очевидно, він є особистістю з характером. Якщо він каже "ні", значить, ні. Якщо так, то так. Найбільше мені подобається подобається високий рівень дисципліни. Коли він щось каже, потім обов'язково це виконує", - сказав Адебайор.