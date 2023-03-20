Челсі працює над повноцінним трансфером Фелікса

Джерело - Relevo.
Представники Челсі ведуть роботу щодо викупу нападника Жоау Фелікса в Атлетіко.
Про це повідомляє Relevo.
Сторони ще не досягли згоди щодо фінансових умов угоди, однак усі залучені у процес люди вважають, що трансфер відбудеться.
Орієнтована сума переходу складає 100 мільйонів євро, хоча лондонці намагаються знизити ціну.
Ініціатором повноцінного підписання 23-річного португальця є власник Челсі Тодд Боелі.
Фелікс не проти залишитись у команді. Остаточно це питання вирішиться у квітні-травні.
Нагадаємо, власник Челсі Тодд Боелі має намір збудувати для клубу новий стадіон.