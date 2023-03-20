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Челсі працює над повноцінним трансфером Фелікса

Вчора 22:34 116 0
Орієнтована сума переходу складає 100 мільйонів євро
Челсі працює над повноцінним трансфером Фелікса
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Атлетіко Мадрид, #Челсі, #Жуан Фелікс

Джерело - Relevo.

Представники Челсі ведуть роботу щодо викупу нападника Жоау Фелікса в Атлетіко.

Про це повідомляє Relevo.

Сторони ще не досягли згоди щодо фінансових умов угоди, однак усі залучені у процес люди вважають, що трансфер відбудеться.

Орієнтована сума переходу складає 100 мільйонів євро, хоча лондонці намагаються знизити ціну.

Ініціатором повноцінного підписання 23-річного португальця є власник Челсі Тодд Боелі.

Фелікс не проти залишитись у команді. Остаточно це питання вирішиться у квітні-травні.

Нагадаємо, власник Челсі Тодд Боелі має намір збудувати для клубу новий стадіон.

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