Челсі працює над повноцінним трансфером Фелікса

Орієнтована сума переходу складає 100 мільйонів євро

Джерело - Relevo.

Представники Челсі ведуть роботу щодо викупу нападника Жоау Фелікса в Атлетіко.

Про це повідомляє Relevo.

Сторони ще не досягли згоди щодо фінансових умов угоди, однак усі залучені у процес люди вважають, що трансфер відбудеться.

Орієнтована сума переходу складає 100 мільйонів євро, хоча лондонці намагаються знизити ціну.

Ініціатором повноцінного підписання 23-річного португальця є власник Челсі Тодд Боелі.

Фелікс не проти залишитись у команді. Остаточно це питання вирішиться у квітні-травні.

Нагадаємо, власник Челсі Тодд Боелі має намір збудувати для клубу новий стадіон.