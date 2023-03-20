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Льоріс назвав наступного капітана збірної Франції

Сьогодні 11:44 184 0
Уго Льоріс відповів на питання, хто має стати наступним капітаном національної команди.
Льоріс назвав наступного капітана збірної Франції
#Льоріс, #Кіліан Мбаппе

Джерело - tribuna.com.

Нападник Кіліан Мбаппе має стати наступним капітаном збірної Франції.

Про це розповів ексголкіпер французів Уго Льоріс в інтерв'ю для Telefoot.

"Є один гравець, який стає все більш впливовим у всіх аспектах на футбольному полі та в роздягальні - це Кіліан Мбаппе", - сказав Льоріс.

Попереднім капітаном був сам Уго. Він одноосібний рекордсмен за кількістю матчів за Францію в статусі капітана - 142 гри. По завершенню ЧС-2022 Льоріс оголосив про завершення кар'єри в збірній.

Нагадаємо, Мбаппе — найкращий гравець лютого у Лізі 1.

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