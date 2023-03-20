Льоріс назвав наступного капітана збірної Франції

Уго Льоріс відповів на питання, хто має стати наступним капітаном національної команди.

Нападник Кіліан Мбаппе має стати наступним капітаном збірної Франції.

Про це розповів ексголкіпер французів Уго Льоріс в інтерв'ю для Telefoot.

"Є один гравець, який стає все більш впливовим у всіх аспектах на футбольному полі та в роздягальні - це Кіліан Мбаппе", - сказав Льоріс.

Попереднім капітаном був сам Уго. Він одноосібний рекордсмен за кількістю матчів за Францію в статусі капітана - 142 гри. По завершенню ЧС-2022 Льоріс оголосив про завершення кар'єри в збірній.

Нагадаємо, Мбаппе — найкращий гравець лютого у Лізі 1.