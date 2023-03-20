Анчелотті: Долю матчу вирішили дрібниці

У матчі Барселона - Реал все вирішили дрібниці.

Про це розповів головний тренер мадридського клубу Карло Анчелотті.

"Ми провели гарну гру і заслужили на перемогу. Є питання щодо незарахованого голу. Наприкінці матчу ми все перепробували, але втратили концентрацію та пропустили. Дуже гарна гра.

Матч був рівним і конкурентним до самого завершення. Все вирішилося у дрібницях, і ми вважали, що гра залишиться за нами.

Незарахований гол? Ми маємо прийняти цю ситуацію. У мене залишились сумніви. Напевно, все за правилами. Але ми маємо право сумніватися.

Боротимемося до кінця за перемогу в Ла-Лізі. Ми засмучені через поразку, але команда боротиметься у всіх трьох турнірах до кінця. Якщо гратимемо так само, то перемагатимемо", - сказав Анчелотті.