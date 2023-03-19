Головне
Шахтар впевнено переграв Рух у 18 турі УПЛ
Сьогодні 16:58 457
Україна - Іспанія - онлайн-трансляція LIVE - фінал жіночого Євро-2023
Сьогодні 20:54 1084
Харизма, комунікабельність, але й непорозуміння: як скандалить Ігор Йовичевич
Сьогодні 19:51 610
Рух звільнив головного тренера
Сьогодні 18:09 535
Котовський став другим у загальному заліку Кубка світу з лижної акробатики
Сьогодні 16:39 305
Колос поступився Минаю в 18 турі УПЛ
Сьогодні 15:58 265
Чорноморець мінімально здолав Інгулець у 18 турі УПЛ
Сьогодні 14:59 268
Циганков - бог: фанати Жирони просто в захваті від історичного дубля українця!
Сьогодні 12:16 2168
Едвардс переміг Усмана, Долідзе поступився Ветторі: результати UFC 286
Сьогодні 10:48 287
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все
Сьогодні 10:02 71616 1
Прямі трансляції

Журналіст: Конопля сказав Ротаневі, що хоче підлікуватися

Сьогодні 19:25 271 0
Нові деталі дивної ситуації з гравцем Шахтаря та збірною
Журналіст: Конопля сказав Ротаневі, що хоче підлікуватися
#Юхим Конопля, #Шахтар, #Руслан Ротань

Джерело - Чемпіон.

Захисник донецького Шахтаря Юхим Конопля телефонував наставнику збірної України Руслану Ротаню після матчу з Феєнордом.

Про це зазначив український журналіст Ігор Циганик у твіттері.

"Після гри в Роттердамі Конопля зателефонував Ротаню, і сказав, що його турбують м‘язи паху (причому давно), і він хоче використати паузу збірних, щоб підлікуватися. Ротань взяв це до уваги, і викликав Мірошніченка. Але сьогодні Конопля вийшов на поле. Схоже, встиг залікувати", - зазначив Циганик.

Відзначимо, що Конопля був виключений зі збірної України на матч проти Англії нібито через травму. Однак спочатку він з'явився сьогодні в заявці Шахтаря на гру з Рухом (2:0), сидів на лаві запасних, а після перерви вийшов на поле.

Матч відбору до Євро-2024 з Англією відбудеться 26 березня в Лондоні.

Коментарі ()
Популярне зараз
Циганков - бог: фанати Жирони просто в захваті від історичного дубля українця! Циганков - бог: фанати Жирони просто в захваті від історичного дубля українця! 2168
Англія - Україна: де дивитися онлайн матч кваліфікації Євро-2024 Англія - Україна: де дивитися онлайн матч кваліфікації Євро-2024 12103
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 71616 1
Кубок світу: де дивитися онлайн жіночий масстарт у Гольменколлені Кубок світу: де дивитися онлайн жіночий масстарт у Гольменколлені 1724
Луческу: Ми зробили велику помилку у захисті Луческу: Ми зробили велику помилку у захисті 2727
Зимовий кубок ПФЛ: календар змагань, результати матчів, турнірна таблиця Зимовий кубок ПФЛ: календар змагань, результати матчів, турнірна таблиця 9962
Рекомендуємо
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 107617
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 42914
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 67118 1
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 256657 4
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 14907 1
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 24623 3