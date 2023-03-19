Джерело - Чемпіон.
Захисник донецького Шахтаря Юхим Конопля телефонував наставнику збірної України Руслану Ротаню після матчу з Феєнордом.
Про це зазначив український журналіст Ігор Циганик у твіттері.
"Після гри в Роттердамі Конопля зателефонував Ротаню, і сказав, що його турбують м‘язи паху (причому давно), і він хоче використати паузу збірних, щоб підлікуватися. Ротань взяв це до уваги, і викликав Мірошніченка. Але сьогодні Конопля вийшов на поле. Схоже, встиг залікувати", - зазначив Циганик.
Відзначимо, що Конопля був виключений зі збірної України на матч проти Англії нібито через травму. Однак спочатку він з'явився сьогодні в заявці Шахтаря на гру з Рухом (2:0), сидів на лаві запасних, а після перерви вийшов на поле.
Матч відбору до Євро-2024 з Англією відбудеться 26 березня в Лондоні.
Після гри в Роттердамі, Конопля зателефонував Ротаню, і сказав, що його турбують м‘язи паху (причому давно), і він хоче використати паузу збірних щоб підлікуватися. Ротань взяв це до уваги, і викликав Мірошніченка. Але сьогодні Конопля вийшов на поле! Схоже, встиг залікувати!— Igor Tsyganyk (@tsyganyk) March 19, 2023