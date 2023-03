Араухо: Я хотів би, щоб Мессі повернувся у Барселону

Повернення Ліонеля Мессі в Барселону може допомогти каталонцям виграти Лігу чемпіонів.

Такою думкою поділився захисник "блаугранас" Рональд Араухо.

