Араухо: Я хотів би, щоб Мессі повернувся у Барселону

Джерело - Чемпіон.
Повернення Ліонеля Мессі в Барселону може допомогти каталонцям виграти Лігу чемпіонів.
Такою думкою поділився захисник "блаугранас" Рональд Араухо.
"Я хотів би, щоб він повернувся. Він найкращий футболіст світу, а тут його дім. Його повернення помітно допомогло б виграти Лігу чемпіонів. Сподіваюся, ми знайдемо спосіб повернути його. Ми всі хочемо, щоби він був поруч", - сказав Араухо.
Ronald Araujo: “I’d love Messi to return. He is the best player in the world and Barcelona is his home. His return would help us to try to win another Champions League” 🔵🔴 #FCB— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 18, 2023
“I hope there are every chance to have him again. We all want him by our side”, told @infobae. pic.twitter.com/h8zVSvi0HF
Раніше президент Барселони Жоан Лапорта особисто телефонував нападнику ПСЖ Ліонелю Мессі, щоб попросити вибачення.