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Араухо: Я хотів би, щоб Мессі повернувся у Барселону

Сьогодні 12:38 146 0
Захисник Барселони розповів про можливе повернення Мессі
Араухо: Я хотів би, щоб Мессі повернувся у Барселону
Фото: Getty Images
#Барселона, #Ліга чемпіонів, #Ліонель Мессі, #ПСЖ, #Рональд Араухо

Джерело - Чемпіон.

Повернення Ліонеля Мессі в Барселону може допомогти каталонцям виграти Лігу чемпіонів.

Такою думкою поділився захисник "блаугранас" Рональд Араухо.

"Я хотів би, щоб він повернувся. Він найкращий футболіст світу, а тут його дім. Його повернення помітно допомогло б виграти Лігу чемпіонів. Сподіваюся, ми знайдемо спосіб повернути його. Ми всі хочемо, щоби він був поруч", - сказав Араухо.

Раніше президент Барселони Жоан Лапорта особисто телефонував нападнику ПСЖ Ліонелю Мессі, щоб попросити вибачення.

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