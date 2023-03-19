Араухо: Я хотів би, щоб Мессі повернувся у Барселону

Повернення Ліонеля Мессі в Барселону може допомогти каталонцям виграти Лігу чемпіонів.

Такою думкою поділився захисник "блаугранас" Рональд Араухо.

"Я хотів би, щоб він повернувся. Він найкращий футболіст світу, а тут його дім. Його повернення помітно допомогло б виграти Лігу чемпіонів. Сподіваюся, ми знайдемо спосіб повернути його. Ми всі хочемо, щоби він був поруч", - сказав Араухо.