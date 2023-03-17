Президент Барселони попросив вибачення у Мессі

Аргентинець мріє повернутися в каталонський клуб

Джерело - подкаст Жоана Фонтеса.

Президент Барселони Жоан Лапорта особисто телефонував нападнику ПСЖ Ліонелю Мессі, щоб попросити вибачення.

Про це повідомляє журналіст Жоан Фонтес.

35-річний аргентинець був дуже задоволений цим, він мріє про повернення у каталонський клуб і чекає від нього першого кроку.

Окрім цього сім'я гравця хоче повернутися до Барселони. Контракт Мессі з паризьким клубом спливає влітку цього року.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ не готовий задовольнити вимогу Ліонеля Мессі щодо нового контракту.