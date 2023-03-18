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Металіст - Олександрія 0:0: огляд матчу УПЛ

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Команди розписали нульову нічию
Металіст - Олександрія 0:0: огляд матчу УПЛ
#Металіст, #Олександрія, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Металіст та Олександрія зіграли внічию в межах 18-го туру УПЛ.

Чемпіонат України - УПЛ
18 тур, 17 березня

Металіст - Олександрія 0:0

Склади команд:

Металіст: Єрмолов - Картушов, Мизюк, Порох, Романюк - Ралюченко, Чайковський (Панасенко 63) - Коркішко (Наумець 46), Демченко, Бойчук - Прядун (Рязанцев 88)

Запасні: Костик, Шумілов, Самуел, Багачанський, Ніколишин, Влага

Олександрія: Шевченко - Цуріков, Логінов, Бондаренко, Мірошніченко - Ковалець (Сігеєв 62), Михайленко (Рибалка 63), Мустафаєв (Волошин 74) - Третьяков, Кулаков (Кобзар 74), Калітвінцев (Кожушко 63).

Запасні: Горох, Савченко, Бабогло, Шулянський, Скорко, Копина, Єрмаков

Жовта картка: Коркішко 13, Мізюк 16, Мірошніченко 20, Ралюченко 57, Прядун 61, 90+4 Кобзар

Нагадаємо, 18-й тур чемпіонату України проголошено Туром пам’яті на честь загиблих на війні представників футбольної фан-спільноти.

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