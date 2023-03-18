Джерело - Чемпіон.
Металіст та Олександрія зіграли внічию в межах 18-го туру УПЛ.
Чемпіонат України - УПЛ
18 тур, 17 березня
Склади команд:
Металіст: Єрмолов - Картушов, Мизюк, Порох, Романюк - Ралюченко, Чайковський (Панасенко 63) - Коркішко (Наумець 46), Демченко, Бойчук - Прядун (Рязанцев 88)
Запасні: Костик, Шумілов, Самуел, Багачанський, Ніколишин, Влага
Олександрія: Шевченко - Цуріков, Логінов, Бондаренко, Мірошніченко - Ковалець (Сігеєв 62), Михайленко (Рибалка 63), Мустафаєв (Волошин 74) - Третьяков, Кулаков (Кобзар 74), Калітвінцев (Кожушко 63).
Запасні: Горох, Савченко, Бабогло, Шулянський, Скорко, Копина, Єрмаков
Жовта картка: Коркішко 13, Мізюк 16, Мірошніченко 20, Ралюченко 57, Прядун 61, 90+4 Кобзар
Нагадаємо, 18-й тур чемпіонату України проголошено Туром пам’яті на честь загиблих на війні представників футбольної фан-спільноти.