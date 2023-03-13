Ротань довикликав двох гравців у збірну України

Микита Шевченко та Денис Попов готуватимуться до матчу з Англією

Джерело - Чемпіон.

Виконувач обов’язків головного тренера національної збірної України Руслан Ротань перевів із раніше оприлюдненого резервного списку команди до основного двох футболістів.

Про це повідомляє УАФ.

До стартового матчу відбору Євро-2024 проти Англії готуватимуться голкіпер Олександрії Микита Шевченко, який замінить травмованого колегу із Шахтаря Дмитра Різника, та захисник київського Динамо Денис Попов.

Національна команда розпочне свій збір 20 березня в Лондоні. Перший матч відбору Євро-2024, проти Англії, відбудеться 26 березня на Вемблі. Всі квитки на матч вже продано.

Раніше Ротань назвав заявку збірної України на матч проти Англії.