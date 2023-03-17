Динамо не дозволило орендованим футболістам Зорі зіграти у матчі УПЛ

Зоря не зможе розраховувати на орендованих у Динамо футболістів

Джерело - Чемпіон.

Жоден з орендованих у Динамо футболістів Зорі не зіграє проти киян у завтрашньому матчі 18-го туру УПЛ.

Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас.

Такі умови столичного клубу. У першому колі динамівці схожий дозвіл дали, тоді орендований Володимир Бражко забив один із голів (3:2 – перемога луганського колективу).

Також за Зорю виступають Микита Бурда та Сергій Булеца.

Матч 18 туру УПЛ відбудеться у суботу, 18 березня, на стадіоні Динамо ім. Валерія Лобановського. Початок о 14:00.

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