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Удар Маліновського зі штрафного призвів до голу Марселя в матчі Ліги 1 - ВІДЕО

Сьогодні 12:03 Андрій Дунець 1615 0
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Удар Маліновського зі штрафного призвів до голу Марселя в матчі Ліги 1 - ВІДЕО
#Чемпіонат Франції, Ліга 1, #Руслан Маліновський, #Марсель, #Страсбур

Джерело - Чемпіон.

Руслан Маліновський долучився до першого голу своєї команди у матчі проти Страсбура в 27-му турі чемпіонату Франції.

На 49-й хвилині півзахисник Марселя виконав удар лівою ногою зі штрафного - воротар суперників відбив м'яч просто під набігання Шанселя Мбемба - 1:0. 

Відео

На той момент Марсель уже був у меншості, тож здобути перемогу провансальцям не вдалося навіть попри те, що вони певний час вигравали в рахунку 2:0, - гості спромоглися відігратися завдяки голам на 88-й та 89-й хвилинах. 

Маліновського ж замінили на 81-й хвилині - на полі з'явився Маттео Гендузі.

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