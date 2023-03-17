Де Дзербі пропустить матч Кубка Англії

Де Дзербі пропустить матч через дискваліфікацію

Джерело - SkySportsNews.

Головний тренер Брайтона Роберто Де Дзербі не зможе керувати командою в матчі 1/4 фіналу Кубка Англії проти Грімсбі Таун.

Про це повідомляє Sky Sports News.

Італійський наставник отримав четверту жовту картку в сезоні у перенесеному матч 8-го туру АПЛ з Крістал Пелес. Де Дзербі був попереджений за невдоволення рішенням арбітра показати гірчичник Мойзесу Кайседо.

Матч Брайтон - Грімсбі Таун відбудеться в неділю, 19 березня.

Раніше Де Дзербі відреагував на інтерес з боку Тоттенгема.