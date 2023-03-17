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Де Дзербі пропустить матч Кубка Англії

Сьогодні 16:11 119 0
Де Дзербі пропустить матч через дискваліфікацію
Де Дзербі пропустить матч Кубка Англії
Фото - gettyimages
#Брайтон, #Роберто Де Дзербі

Джерело - SkySportsNews.

Головний тренер Брайтона Роберто Де Дзербі не зможе керувати командою в матчі 1/4 фіналу Кубка Англії проти Грімсбі Таун.

Про це повідомляє Sky Sports News.

Італійський наставник отримав четверту жовту картку в сезоні у перенесеному матч 8-го туру АПЛ з Крістал Пелес. Де Дзербі був попереджений за невдоволення рішенням арбітра показати гірчичник Мойзесу Кайседо.

Матч Брайтон - Грімсбі Таун відбудеться в неділю, 19 березня.

Раніше Де Дзербі відреагував на інтерес з боку Тоттенгема.

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