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Де Дзербі відреагував на інтерес з боку Тоттенгема

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Де Дзербі відреагував на інтерес з боку Тоттенгема
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Брайтон, #Тоттенгем, #Роберто Де Дзербі

Джерело - Calciomercato.com.

Брайтон має намір увійти до зони Ліги Європи цього сезону АПЛ.

Про це заявив головний тренер "чайок" Роберто Де Дзербі.

"Я у "Тоттенгемі"? У мене є довгостроковий контракт, і я щасливий працювати тут. Мені подобається працювати з цими гравцями, я задоволений їхньою грою, більше і бажати не можна: це гарний час у моєму житті. Ліга Європи - це наша мета, але ми маємо наполегливо працювати і переходити від матчу до матчу".

  Актуально: Де Дзербі отримав дискваліфікацію в АПЛ

"Завтра починається складний період із трьома іграми за тиждень, але ми готові боротися за свої цілі. Ми маємо мрію, ми знаємо, що можемо написати нову історію в цьому клубі. Це хороший виклик, складний, але ми маємо склад з багатьма молодими гравцями, і ми почуваємося сильними", - заявив Де Дзербі.

Раніше повідомлялося, що Тоттенгем розглядає кандидатів на пост головного тренера в тому випадку, якщо Антоніо Конте покине команду.

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