Ювентус зіграє зі Спортінгом, МЮ - з Севільєю: результати жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу ЛЄ

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 17 березня у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування 1/4 фіналу та півфіналів Ліги Європи сезону 2022/23.
Манчестер Юнайтед зустрінеться з Севільєю. Спортінг, який вибив Арсенал, зіграє з Ювентусом.
Жеребкування 1/4 фіналу Ліги Європи:
Манчестер Юнайтед - Севілья
Ювентус - Спортінг
Баєр - Юніон
Феєнорд - Рома
Жеребкування 1/2 фіналу Ліги Європи:
Ювентус/Спортінг - Манчестер Юнайтед/Севілья
Феєнорд/Рома - Баєр/Юніон
Перші матчі відбудуться 13 квітня, а матчі-відповіді заплановані на 20 квітня. Півфінали відбудуться 11 та 18 травня, а фінал - 31 травня.