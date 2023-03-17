Ювентус зіграє зі Спортінгом, МЮ - з Севільєю: результати жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу ЛЄ

Відбулося жеребкування чвертьфіналу та півфіналів Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 17 березня у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування 1/4 фіналу та півфіналів Ліги Європи сезону 2022/23.

Манчестер Юнайтед зустрінеться з Севільєю. Спортінг, який вибив Арсенал, зіграє з Ювентусом.

Жеребкування 1/4 фіналу Ліги Європи:

Манчестер Юнайтед - Севілья

Ювентус - Спортінг

Баєр - Юніон

Феєнорд - Рома

Жеребкування 1/2 фіналу Ліги Європи:

Ювентус/Спортінг - Манчестер Юнайтед/Севілья

Феєнорд/Рома - Баєр/Юніон

Перші матчі відбудуться 13 квітня, а матчі-відповіді заплановані на 20 квітня. Півфінали відбудуться 11 та 18 травня, а фінал - 31 травня.