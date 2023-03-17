Арсенал із Зінченком у серії пенальті поступився Спортінгу: результати 1/8 фіналу Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи.
Ліга Європи
1/8 фіналу, 16 березня
Бетіс - Манчестер Юнайтед 0:1 (0:0)
(Перший матч 1:4)
Голи: 0:1 - 56 Рашфорд
Фенербахче - Севілья 1:0 (1:0)
(Перший матч 0:2)
Голи: 1:0 - 41 Валенсія (пен)
Фрайбург - Ювентус 0:2 (0:1)
(Перший матч 0:1)
Голи: 0:1 - 45 Влахович (пен), 0:2 - 90+5 К’єза
Реал Сосьєдад - Рома 0:0
(Перший матч 0:2)
Юніон - Уніон Берлін 3:0 (1:0)
(Перший матч 3:3)
Голи: 1:0 - 18 Теума, 2:0 - 63 Амані, 3:0 - 90+4 Лапуссен
Ференцварош - Баєр 0:2 (0:1)
(Перший матч 0:2)
Голи: 0:1 - 3 Діабі, 0:2 - 81 Адлі
Арсенал - Спортінг 1:1 (1:0) - по пенальті 3:5
(Перший матч 2:2)
Голи: 1:0 - 19 Джака, 1:1 - 62 Гонсалвеш
Український захисник Арсенала Олександр Зінченко відіграв повний матч.