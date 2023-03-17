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Арсенал із Зінченком у серії пенальті поступився Спортінгу: результати 1/8 фіналу Ліги Європи

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Результати 1/8 фіналу Ліги Європи
Арсенал із Зінченком у серії пенальті поступився Спортінгу: результати 1/8 фіналу Ліги Європи
Фото - gettyimages

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи.

Ліга Європи
1/8 фіналу, 16 березня

Бетіс - Манчестер Юнайтед 0:1 (0:0)

(Перший матч 1:4)

Голи: 0:1 - 56 Рашфорд

Фенербахче - Севілья 1:0 (1:0)

(Перший матч 0:2)

Голи: 1:0 - 41 Валенсія (пен)

Фрайбург - Ювентус 0:2 (0:1)

(Перший матч 0:1)

Голи: 0:1 - 45 Влахович (пен), 0:2 - 90+5 К’єза

Реал Сосьєдад - Рома 0:0

(Перший матч 0:2)

Юніон - Уніон Берлін 3:0 (1:0)

(Перший матч 3:3)

Голи: 1:0 - 18 Теума, 2:0 - 63 Амані, 3:0 - 90+4 Лапуссен

 Ференцварош - Баєр 0:2 (0:1)

(Перший матч 0:2)

Голи: 0:1 - 3 Діабі, 0:2 - 81 Адлі

Арсенал - Спортінг 1:1 (1:0) - по пенальті 3:5

(Перший матч 2:2)

Голи: 1:0 - 19 Джака, 1:1 - 62 Гонсалвеш

Український захисник Арсенала Олександр Зінченко відіграв повний матч.

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