Вболівальник Сівасспора зламав ніс півзахиснику Фіорентини Б'янко

Джерело - Чемпіон.
Під час матчу Сівасспора та Фіорентини у 1/8 фіналу Ліги конференцій (1:4) стався інцидент за участі фанату господарів.
Про це повідомляє ZPOR
Один з фанатів вибіг на поле та вдарив у ніс півзахисника гостей Алессандро Б'янко, який вийшов на заміну 5-ма хвилинами раніше.
Головний тренер Фіорентини Вінченцо Італьяно повідомив, що у 20-річного футболіста перелом.
Sivasspor - Fiorentina maçında sahaya giren bir taraftar, Fiorentinalı futbolcu Bianco'nun burnunu kırdı. pic.twitter.com/kSVH93F0Sz— ZPOR (@gzt_spor) March 17, 2023