Вболівальник Сівасспора зламав ніс півзахиснику Фіорентини Б'янко

Італьяно повідомив, що у 20-річного футболіста перелом

Джерело - Чемпіон.

Під час матчу Сівасспора та Фіорентини у 1/8 фіналу Ліги конференцій (1:4) стався інцидент за участі фанату господарів.

Про це повідомляє ZPOR

Один з фанатів вибіг на поле та вдарив у ніс півзахисника гостей Алессандро Б'янко, який вийшов на заміну 5-ма хвилинами раніше.

Головний тренер Фіорентини Вінченцо Італьяно повідомив, що у 20-річного футболіста перелом.