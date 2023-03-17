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Вболівальник Сівасспора зламав ніс півзахиснику Фіорентини Б'янко

Сьогодні 11:22 130 0
Італьяно повідомив, що у 20-річного футболіста перелом
Вболівальник Сівасспора зламав ніс півзахиснику Фіорентини Б'янко
#Ліга конференцій, #Сівасспор, #Фіорентина, #Алессандро Б'янко

Джерело - Чемпіон.

Під час матчу Сівасспора та Фіорентини у 1/8 фіналу Ліги конференцій (1:4) стався інцидент за участі фанату господарів.

Про це повідомляє ZPOR

Один з фанатів вибіг на поле та вдарив у ніс півзахисника гостей Алессандро Б'янко, який вийшов на заміну 5-ма хвилинами раніше.

Головний тренер Фіорентини Вінченцо Італьяно повідомив, що у 20-річного футболіста перелом.

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