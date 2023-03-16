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АЗ вибив Лаціо, Лех розгромив Юргорден: результати 1/8 фіналу Ліги конференцій

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Результати 1/8 фіналу Ліги конференцій
АЗ вибив Лаціо, Лех розгромив Юргорден: результати 1/8 фіналу Ліги конференцій

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги конференцій.

Ліга конференцій
1/8 фіналу, 16 березня

Сівасспор - Фіорентина 1:4 (1:1)

(Перший матч 0:1)

Голи: 1:0 - 35 Єсіл'юрт, 1:1 - 44 Артур, 1:2 - 62 Міленкович, 1:3 - 78 Гутас (автогол), 1:4 - 89 Кастровіллі

Юргорден - Лех Познань 0:3 (0:0)

(Перший матч 0:2)

Голи: 0:1 - 77 Марчівінскі, 0:2 - 90+1 Квеквескірі, 0:3 - 90+2 Скурас

Слован – Базель 2:2 (2:0) - по пенальті 1:4

(Перший матч 2:2)

Голи: 1:0 - 11 Абубакарі, 2:0 - 17 Куцка, 2:1 - 53 Калафйорі, 2:2 - 90+3 Амдуні

АЗ Алкмар - Лаціо 2:1 (1:1)

(Перший матч 2:1)

Голи: 0:1 - 21 Андерсон, 1:1 - 28 Карлссон, 2:1 - 62 Павлідіс 

Вест Гем - АЕК Ларнака 4:0 (1:0)

(Перший матч 2:0)

Голи: 1:0 - 21 Скамакка, 2:0 - 47 Боуен, 3:0 - 49 Боуен, 4:0 - 65 Мубама

Вільярреал - Андерлехт 0:1 (0:0)

(Перший матч 1:1)

Голи: 0:1 - 73 Слімані

Ніцца - Шериф 3:1 (1:0)

(Перший матч 1:0)

Голи: 1:0 - 30 Лаборд, 2:0 - 53 Моффі, 2:1 - 54 Тапсоба, 3:1 - 79 Браїмі

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