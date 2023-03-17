Головне
Феєнорд знищив Шахтар у матчі-відповіді Ліги Європи
Вчора 21:35 692
Виліт Шахтаря не вплинув на становище України: оновлена таблиця коефіцієнтів УЄФА
Сьогодні 11:01 46094 5
Зінченко отримав середню оцінку за матч Арсенал - Спортінг
Сьогодні 09:17 307
Визначились усі чвертьфіналісти Ліги Європи
Сьогодні 00:49 832
Арсенал із Зінченком у серії пенальті поступився Спортінгу: результати 1/8 фіналу Ліги Європи
Сьогодні 00:48 1711
Відео дня: Спортінг забив гол у ворота Арсенала з центру поля
Вчора 23:58 3994
АЗ вибив Лаціо, Лех розгромив Юргорден: результати 1/8 фіналу Ліги конференцій
Вчора 23:55 660
Збірна України назвала склад на матч з Чехією на Кубку Біллі Джин Кінг
Вчора 22:37 399
Феєнорд - Шахтар 7:1: огляд матчу Ліги Європи
Вчора 22:23 470
Феєнорд - Шахтар 7:1. Як це було - Ліга Європи
Вчора 21:35 11912 1
Прямі трансляції

Трубін: Шахтар провів чудову єврокампанію

Сьогодні 10:39 95 0
Трубін: Шахтар провів чудову єврокампанію
Фото: Getty Images
#Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Шахтар провів хороший сезон у єврокубках.

Такою думкою поділився голкіпер "гірників" Анатолій Трубін після поразки від Феєнорда (7:1).

"Дуже важкий та сумний день для всіх нас. Але те, що зробила команда, варто поваги. Я дуже гордий бути її частиною. Гордий за кожного в команді. Вважаю, що ми провели чудову єврокампанію. Враховуючи, що в нас ніхто не вірив та не вірить. Кожен матч ми доводили, що можемо грати та показувати результат. І робили це так, як вміли, завжди щиро та зі 100% віддачею".

  Актуально: Феєнорд - Шахтар 7:1: огляд матчу Ліги Європи

"Грали за себе, за всю Україну. Вмотивовані власними мріями, настановами Ігора Йовичевича та вашою неймовірною підтримкою. Ми продовжимо працювати далі ще краще, я впевнений. Такі розгромні поразки роблять нас сильнішими. Вже не раз доводили, що вміємо працювати над помилками та розпочинати все з початку з новими силами", - написав Трубін.
Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Anatoliy Trubin🦁8️⃣1️⃣ (@anatoliytrubin81)

Коментарі ()
Популярне зараз
Мудрик подорожчав на 20 млн євро, Зінченко - оцінюється в 40 млн Мудрик подорожчав на 20 млн євро, Зінченко - оцінюється в 40 млн 6070 1
Феєнорд - Шахтар 7:1. Як це було - Ліга Європи Феєнорд - Шахтар 7:1. Як це було - Ліга Європи 11912 1
Феєнорд - Шахтар: відео голів і огляд матчу Ліги Європи Феєнорд - Шахтар: відео голів і огляд матчу Ліги Європи 8373
Чекаємо росіян в Олімпійській збірній біженців МОК Чекаємо росіян в Олімпійській збірній біженців МОК 23992 2
Шукав гранату, щоб не потрапити в полон. Експрезидент Федерації баскетболу Києва воює в десантно-штурмових військах ЗСУ Шукав гранату, щоб не потрапити в полон. Експрезидент Федерації баскетболу Києва воює в десантно-штурмових військах ЗСУ 12216
Виліт Шахтаря не вплинув на становище України: оновлена таблиця коефіцієнтів УЄФА Виліт Шахтаря не вплинув на становище України: оновлена таблиця коефіцієнтів УЄФА 46094 5
Рекомендуємо
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 31157 3
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 72906 1
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 205083
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 33016
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 9647
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 19313