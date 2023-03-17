Джерело - Чемпіон.
Шахтар провів хороший сезон у єврокубках.
Такою думкою поділився голкіпер "гірників" Анатолій Трубін після поразки від Феєнорда (7:1).
"Дуже важкий та сумний день для всіх нас. Але те, що зробила команда, варто поваги. Я дуже гордий бути її частиною. Гордий за кожного в команді. Вважаю, що ми провели чудову єврокампанію. Враховуючи, що в нас ніхто не вірив та не вірить. Кожен матч ми доводили, що можемо грати та показувати результат. І робили це так, як вміли, завжди щиро та зі 100% віддачею".
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"Грали за себе, за всю Україну. Вмотивовані власними мріями, настановами Ігора Йовичевича та вашою неймовірною підтримкою. Ми продовжимо працювати далі ще краще, я впевнений. Такі розгромні поразки роблять нас сильнішими. Вже не раз доводили, що вміємо працювати над помилками та розпочинати все з початку з новими силами", - написав Трубін.
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