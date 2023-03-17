Визначились усі чвертьфіналісти Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.

Лісабонський Спортінг став останнім учасником 1/4 фіналу Ліги Європи - португальці в матчі-відповіді у серії пенальті (1:1, 5:3 - пенальті) вибили з розіграшу Арсенал.

Донецький Шахтар у матчі-відповіді зазнав розгромної поразки від Феєнорда (7:1, перший матч - 1:1) та покинув турнір.

Учасники 1/4 фіналу

Юніон (Брюссель, Бельгія);

Баєр (Леверкузен, Німеччина);

Спортінг (Лісабон, Португалія);

Рома (Рим, Італія)

Фенербахче (Стамбул, Туреччина);

Ювентус (Турин, Італія);

Манчестер Юнайтед (Англія);

Феєнорд (Роттердам, Нідерланди).

Жеребкування 1/4 фіналу та півфіналів відбудеться у п'ятницю, 17 березня у швейцарському Ньйоні. Перші матчі відбудуться 13 квітня, а матчі-відповіді заплановані на 20 квітня. Півфінали відбудуться 11 та 18 травня, а фінал - 31 травня.