Головне
Феєнорд знищив Шахтар у матчі-відповіді Ліги Європи
Вчора 21:35 417
Визначились усі чвертьфіналісти Ліги Європи
Сьогодні 00:49 136
Арсенал із Зінченком у серії пенальті поступився Спортінгу: результати 1/8 фіналу Ліги Європи
Сьогодні 00:48 514
Відео дня: Спортінг забив гол у ворота Арсенала з центру поля
Вчора 23:58 1260
АЗ вибив Лаціо, Лех розгромив Юргорден: результати 1/8 фіналу Ліги конференцій
Вчора 23:55 376
Збірна України назвала склад на матч з Чехією на Кубку Біллі Джин Кінг
Вчора 22:37 255
Феєнорд - Шахтар 7:1: огляд матчу Ліги Європи
Вчора 22:23 269
Феєнорд - Шахтар 7:1. Як це було - Ліга Європи
Вчора 21:35 10571 1
Фєдіна виборола золото Кубка світу-2023
Вчора 20:54 271
Шахтар розгромно програє Феєнорду після першого тайму в Лізі Європи, дублем відзначився Кокджу
Вчора 20:42 456
Прямі трансляції

Визначились усі учасники 1/4 фіналу Ліги конференцій

Сьогодні 00:24 163 0
Визначились усі учасники 1/4 фіналу Ліги конференцій
#Ліга конференцій

Джерело - Чемпіон.

У Лізі конференцій 2022/23 визначились 8 команд, які зіграють в 1/4 фіналу.

  • Андерлехт (Брюсель, Бельгія);
  • АЗ Алкмар (Нідерланди);
  • Базель (Швейцарія);
  • Фіорентина (Флоренція, Італія);
  • Гент (Бельгія);
  • Лех Познань (Польща);
  • Ніцца (Франція);
  • Вест Гем (Лондон, Англія).

Жеребкування 1/4 фіналу та півфіналів відбудеться у п'ятницю, 17 березня у швейцарському Ньйоні. Перші матчі відбудуться 13 квітня, а матчі-відповіді заплановані на 20 квітня. Півфінали відбудуться 11 та 18 травня, а фінал - 7 червня.

Коментарі ()
Популярне зараз
Дружина Коноплі анонсувала гарячу фотосесію Дружина Коноплі анонсувала гарячу фотосесію 3241
Мудрик подорожчав на 20 млн євро, Зінченко - оцінюється в 40 млн Мудрик подорожчав на 20 млн євро, Зінченко - оцінюється в 40 млн 5200 1
Чекаємо росіян в Олімпійській збірній біженців МОК Чекаємо росіян в Олімпійській збірній біженців МОК 23935 2
Феєнорд - Шахтар 7:1. Як це було - Ліга Європи Феєнорд - Шахтар 7:1. Як це було - Ліга Європи 10571 1
Феєнорд - Шахтар: відео голів і огляд матчу Ліги Європи Феєнорд - Шахтар: відео голів і огляд матчу Ліги Європи 8049
Шукав гранату, щоб не потрапити в полон. Експрезидент Федерації баскетболу Києва воює в десантно-штурмових військах ЗСУ Шукав гранату, щоб не потрапити в полон. Експрезидент Федерації баскетболу Києва воює в десантно-штурмових військах ЗСУ 12076
Рекомендуємо
Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал 3484
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 146568 7
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 22946
Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні 11599
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 22261
Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було 9305