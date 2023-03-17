Визначились усі учасники 1/4 фіналу Ліги конференцій

Джерело - Чемпіон.

У Лізі конференцій 2022/23 визначились 8 команд, які зіграють в 1/4 фіналу.

Андерлехт (Брюсель, Бельгія);

АЗ Алкмар (Нідерланди);

Базель (Швейцарія);

Фіорентина (Флоренція, Італія);

Гент (Бельгія);

Лех Познань (Польща);

Ніцца (Франція);

Вест Гем (Лондон, Англія).

Жеребкування 1/4 фіналу та півфіналів відбудеться у п'ятницю, 17 березня у швейцарському Ньйоні. Перші матчі відбудуться 13 квітня, а матчі-відповіді заплановані на 20 квітня. Півфінали відбудуться 11 та 18 травня, а фінал - 7 червня.