Визначились усі учасники 1/4 фіналу Ліги конференцій

Джерело - Чемпіон.
У Лізі конференцій 2022/23 визначились 8 команд, які зіграють в 1/4 фіналу.
- Андерлехт (Брюсель, Бельгія);
- АЗ Алкмар (Нідерланди);
- Базель (Швейцарія);
- Фіорентина (Флоренція, Італія);
- Гент (Бельгія);
- Лех Познань (Польща);
- Ніцца (Франція);
- Вест Гем (Лондон, Англія).
Жеребкування 1/4 фіналу та півфіналів відбудеться у п'ятницю, 17 березня у швейцарському Ньйоні. Перші матчі відбудуться 13 квітня, а матчі-відповіді заплановані на 20 квітня. Півфінали відбудуться 11 та 18 травня, а фінал - 7 червня.