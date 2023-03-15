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Аль-Хілаль пропонує Мессі зарплату в 220 млн євро

Сьогодні 17:16 180 0
Клуб зможе реєструвати новачків з літа
Аль-Хілаль пропонує Мессі зарплату в 220 млн євро
Фото - gettyimages
#Аль-Хілаль, #Ліонель Мессі

Аль-Хілаль може задовольнити фінансові умови нападника ПСЖ Ліонеля Мессі.

Про це повідомляє Marca.

Контракт аргентинця з парижанами спливає у червні та досі не був продовжений.

Батько гравця, Хорхе Мессі у вівторок, 14 березня прилетів у Ер-Ріяд на перемовини по комерційних питанням. Саудити пропонують Мессі 220 мільйонів євро за сезон, приблизно стільки за інформацією ЗМІ отримує Кріштіану Роналду в Аль-Насрі.

Аль-Хілаль не виключає, що зможе домовитися з аргентинцем. У такому випадку йому буде запропонований угода на один сезон.

При цьому Аль-Хілаль лише з літа зможе розпочати реєстрацію гравців через трансферний бан. Влада Саудівської Аравії готова піти назустріч можливому переходу і збільшити ліміт на зарплати, внісши виправлення до законодавства.

Раніше Мессі назвав умови продовження контракту з ПСЖ.

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