Бабогло: Я не був близьким до збірної України

Захисник Олександрії Владислав Бабогло прийняв виклик у збірну Молдови.

Центрбек прокоментував таке рішення.

"Так, все вже офіційно, це правда. Ми поговорили з Русланом Петровичем (Ротанем), і не просто як з тренером, а насамперед як з людиною, чию думку я поважаю. Представники Молдавської Федерації футболу зв'язалися зі мною, коли ми були на зимових зборах".