Бабогло: Я не був близьким до збірної України

Джерело - FanDay.
Захисник Олександрії Владислав Бабогло прийняв виклик у збірну Молдови.
Центрбек прокоментував таке рішення.
"Так, все вже офіційно, це правда. Ми поговорили з Русланом Петровичем (Ротанем), і не просто як з тренером, а насамперед як з людиною, чию думку я поважаю. Представники Молдавської Федерації футболу зв'язалися зі мною, коли ми були на зимових зборах".
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"Після цього я вже поспілкувався із головним тренером, віцепрезидентом Федерації. Це все сталося буквально цієї зими, на останньому зборі. Виступи за збірну України? Ні, жодних розмов не було. Я виступав лише за молодіжну збірну України, а до національної я не був близьким", - сказав Бабогло.