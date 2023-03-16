Вест Гем прийме АЕК Ларнаку: розклад матчів Ліги конференцій

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 16 березня, у межах матчів-відповідей 1/8 фіналу Ліги конференцій відбудеться 7 матчів.
Напередодні Гент розгромив Башакшехір і вийшов до чвертьфіналу турніру.
Ліга конференцій
1/8 фіналу, 16 березня
19:45 Сівасспор - Фіорентина
19:45 Слован - Базель
19:45 Юргорден - Лех Познань
22:00 АЗ Алкмар - Лаціо
Нападник Гента Орбан оформив шалений хет-трик за 3 хвилини в матчі Ліги конференцій - ВІДЕО
22:00 Вест Гем - АЕК Ларнака
22:00 Вільярреал - Андерлехт
22:00 Ніцца - Шериф