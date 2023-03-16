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Вест Гем прийме АЕК Ларнаку: розклад матчів Ліги конференцій

Сьогодні 09:12 167 0
У межах 1/8 фіналу Ліги конференцій відбудеться 7 поєдинків
Вест Гем прийме АЕК Ларнаку: розклад матчів Ліги конференцій
#Ліга конференцій

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 16 березня, у межах матчів-відповідей 1/8 фіналу Ліги конференцій відбудеться 7 матчів.

Напередодні Гент розгромив Башакшехір і вийшов до чвертьфіналу турніру.

Ліга конференцій
1/8 фіналу, 16 березня

19:45 Сівасспор - Фіорентина

19:45 Слован - Базель

19:45 Юргорден - Лех Познань

22:00 АЗ Алкмар - Лаціо

  Нападник Гента Орбан оформив шалений хет-трик за 3 хвилини в матчі Ліги конференцій - ВІДЕО

22:00 Вест Гем - АЕК Ларнака

22:00 Вільярреал - Андерлехт

22:00 Ніцца - Шериф

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