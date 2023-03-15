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Нападник Гента Орбан оформив шалений хет-трик за 3 хвилини в матчі Ліги конференцій - ВІДЕО

Сьогодні 21:03 Андрій Дунець 871 0
Правильний Орбан!
Нападник Гента Орбан оформив шалений хет-трик за 3 хвилини в матчі Ліги конференцій - ВІДЕО
#Башакшехір, #Гент, #Ліга конференцій

Джерело - Чемпіон.

У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги конференцій між турецьким Башакшехіром та бельгійським Гентом сталась непересічна подія.

Нападник гостей Еммануель Орбан забив три голи проміжку з 31-ї по 34-ту хвилини.

Відео

У підсумку Гент святкував перемогу з рахунком 4:1 (5:2 за підсумком двох зустрічей) і впевнено вийшов до чвертьфіналу турніру.

Дивіться Лігу конференцій на Volia TV.

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