Нападник Гента Орбан оформив шалений хет-трик за 3 хвилини в матчі Ліги конференцій - ВІДЕО

Правильний Орбан!

Джерело - Чемпіон.

У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги конференцій між турецьким Башакшехіром та бельгійським Гентом сталась непересічна подія.

Нападник гостей Еммануель Орбан забив три голи проміжку з 31-ї по 34-ту хвилини.

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У підсумку Гент святкував перемогу з рахунком 4:1 (5:2 за підсумком двох зустрічей) і впевнено вийшов до чвертьфіналу турніру.

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