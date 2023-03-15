Нападник Гента Орбан оформив шалений хет-трик за 3 хвилини в матчі Ліги конференцій - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.
У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги конференцій між турецьким Башакшехіром та бельгійським Гентом сталась непересічна подія.
Нападник гостей Еммануель Орбан забив три голи проміжку з 31-ї по 34-ту хвилини.
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У підсумку Гент святкував перемогу з рахунком 4:1 (5:2 за підсумком двох зустрічей) і впевнено вийшов до чвертьфіналу турніру.
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