Головне
Визначились усі чвертьфіналісти Ліги чемпіонів
Вчора 23:55 179
Реал переміг Ліверпуль, Наполі розгромив Айнтрахт: результати 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:54 205
Феєнорд - Шахтар: анонс і прогноз матчу 1/8 фіналу Ліги Європи
Вчора 21:12 1891
Європарламент вимагає не допускати білорусь до кваліфікації Євро-2024
Вчора 15:52 292
Підтримав Україну, але розкритикував Велику Британію: Ґарі Лінекер — ведучий із позицією, за яку довелося платити
Вчора 14:17 732
Феєнорд - Шахтар: онлайн-трансляція - Ліга Європи
Вчора 10:57 1339
Світоліна працюватиме під керівництвом нідерландця Слейтера
Вчора 09:14 659
Інтер вийшов до чвертьфіналу Ліги чемпіонів
14.03.2023 23:58 1008
Манчестер Сіті з неймовірним Голандом знищив Лейпциг в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
14.03.2023 23:52 622
Космос! Голанд забив 5 голів у ворота Лейпцига в плей-оф Ліги чемпіонів
14.03.2023 23:52 1138
Прямі трансляції

Йовичевич: Шахтар приїхав за перемогою у Роттердам

Вчора 23:10 179 0
Ігор Йовичевич прокоментував матч проти Феєнорда
Йовичевич: Шахтар приїхав за перемогою у Роттердам
#Йовичевич, #Феєнорд, #Шахтар

Джерело - shakhtar.com.

Шахтар налаштований обіграти Феєнорд у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи проти Феєнорда.

Про це розповів головний тренер "гірників" Ігор Йовичевич.

"Чи встигла команда фізично відновитися перед поєдинком з Феєнордом? Завтра побачимо, але, думаю, морально команда точно готова. Ми знаємо рівень матчу, після зустрічі у Варшаві зробили певні корективи.

Перша гра вийшла важкою, але сподіваємось, що тоді ми не показали свого найкращого футболу. Гадаю, ми маємо запас потенціалу для свого найкращого футболу. Завтра битимемося від першої до останньої хвилини. Маємо хороший колектив, який неодноразово показував себе добре в матчах, де не був фаворитом. Ми приїхали виграти матч, проте це буде дуже важко зробити, адже на стадіоні Феєнорда завжди фантастична публіка й атмосфера. Та ми готові!

Чи готувались до одинадцятиметрових? Пенальті – це лотерея, спокій і впевненість, що ти відіб'єш чи заб'єш. Якщо це вдалося зробити декілька разів на тренуванні, це ще нічого не означає. Усе відбувається в моменті. Тоді в Ренні ми забили гол на останніх хвилинах і мали над суперником психологічну перевагу. Повторюсь: пенальті – момент психології, твої тренування вчора не означають, що ти краще виконаєш одинадцятиметровий сьогодні. Уся справа в спокої й упевненості", – сказав Йоичевич.

Нагадаємо, що у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи Шахтар зіграв внічию з Феєнордом - 1:1.

Коментарі ()
Популярне зараз
Феєнорд - Шахтар - онлайн-трансляція LIVE - Ліга Європи Феєнорд - Шахтар - онлайн-трансляція LIVE - Ліга Європи 1362
Бетербієв: Я не програв Усику на Олімпіаді-2012 Бетербієв: Я не програв Усику на Олімпіаді-2012 1858
Феєнорд - Шахтар: онлайн-трансляція - Ліга Європи Феєнорд - Шахтар: онлайн-трансляція - Ліга Європи 1339
Кличко: IBA очолює людина, яка змінила своє прізвище, щоб бути ближче до Путіна Кличко: IBA очолює людина, яка змінила своє прізвище, щоб бути ближче до Путіна 3018
Кубок світу: де дивитися онлайн жіночий спринт у Гольменколлені Кубок світу: де дивитися онлайн жіночий спринт у Гольменколлені 2740
Феєнорд - Шахтар: анонс і прогноз матчу 1/8 фіналу Ліги Європи Феєнорд - Шахтар: анонс і прогноз матчу 1/8 фіналу Ліги Європи 1891
Рекомендуємо
Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули 4022
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 44438
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 29012
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 32631 1
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 9614
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 22915