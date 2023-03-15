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Бензема та Салах - у старті матчу Реал - Ліверпуль

Сьогодні 21:08 137 0
Стали відомі стартові склади команд
Бензема та Салах - у старті матчу Реал - Ліверпуль
Фото - gettyimages

Джерело - Чемпіон.

У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Реал вдома зіграє з Ліверпулем.

Стартові склади команд:

Реал: Куртуа, Начо, Рюдігер, Мілітао, Карвахаль, Модрич, Кроос, Камавінга, Вінісіус, Вальверде, Бензема

Запасні: Лунін, Вальєхо, Себальос, Менді, Одріосола, Діас, Васкес, Чуамені, Асенсіо, Азар, Родріго

Ліверпуль: Аліссон, Робертсон, ван Дейк, Конате, Александер-Арнольд, Фабінью, Мілнер, Жота, Ґакпо, Салах, Нуньєс

Запасні: Адріан, Келлехер, Цимікас, Матіп, Гомес, Джонс, Елліот, Карвалью, Вільямс, Кейта, Окслейд-Чемберлен, Фірміно

Початок матчу о 22:00 за київським часом.

Відзначимо, що перший матч між цими командами перемогою Реала - 5:2.

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