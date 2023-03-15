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Пеллегріні пояснив перевагу Манчестер Юнайтед

Сьогодні 20:24 122 0
Мануель Пеллегріні прокоментував завтрашній матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи проти Манчестер Юнайтед (перший матч - 1:4).
Пеллегріні пояснив перевагу Манчестер Юнайтед
#Манчестер Юнайтед, #Пеллегріні, #Реал Бетіс

Джерело - uefa.com.

Манчестер Юнайтед - команда, яка відповідає стандартам Ліги чемпіонів.

Про це розповів головний тренер Бетіса Мануель Пеллегріні.

"Перше й найважливіше — вірити та намагатися з першої хвилини до кінця. Ніхто не знає результатів у футболі до початку гри. Ми повинні грати в розумну гру. Ми провели хороший перший тайм у Манчестері, і це шлях, яким потрібно йти. Ви повинні мати мрії та амбіції, але рука об руку з реальністю.

Потрібно старатися з першої хвилини. Якщо ви не досягли бажаного, це не поразка. Ми протистоятимемо команді, яка відповідає стандартам Ліги чемпіонів. Команді, бюджет якої у шість, сім чи вісім разів перевищує наш. Якщо ми не пройдемо далі, ми повинні показати, що це сталося тому, що ми зіграли проти кращої команди, а не тому, що ми погано грали вдома", - сказав Пеллегріні.

Нагадаємо, що у першому матчі в 1/8 фіналу Ліги Європи Манчестер Юнайтед розгромив Бетіс з рахунком 4:1.

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