Пеллегріні пояснив перевагу Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед - команда, яка відповідає стандартам Ліги чемпіонів.

Про це розповів головний тренер Бетіса Мануель Пеллегріні.

"Перше й найважливіше — вірити та намагатися з першої хвилини до кінця. Ніхто не знає результатів у футболі до початку гри. Ми повинні грати в розумну гру. Ми провели хороший перший тайм у Манчестері, і це шлях, яким потрібно йти. Ви повинні мати мрії та амбіції, але рука об руку з реальністю.

Потрібно старатися з першої хвилини. Якщо ви не досягли бажаного, це не поразка. Ми протистоятимемо команді, яка відповідає стандартам Ліги чемпіонів. Команді, бюджет якої у шість, сім чи вісім разів перевищує наш. Якщо ми не пройдемо далі, ми повинні показати, що це сталося тому, що ми зіграли проти кращої команди, а не тому, що ми погано грали вдома", - сказав Пеллегріні.